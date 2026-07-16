【W杯】決勝進出アルゼンチンの選手が政治的バナー掲げる「マルビナスは〜」FIFA禁止行為に該当
◇W杯北中米大会決勝トーナメント準決勝 アルゼンチン 2―1 イングランド（2026年7月15日 アトランタ）
FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は15日（日本時間16日）、準決勝残り1試合が行われ、前回王者アルゼンチン（FIFAランキング3位）がイングランド（同4位）に2―1で逆転勝ちし、2大会連続で決勝へ進出した。19日（同20日）の決勝では1958、62年大会のブラジル以来64年ぶりとなる2連覇を懸けてスペイン（同2位）と対戦する。
試合後、アルゼンチンのロセルソ（ベティス）とLi・マルティネス（マンチェスターU）が満面に笑みを浮かべ、「マルビナスはアルゼンチンのもの」と書かれたバナーを掲げた。英国と領有権を争い、1982年に軍事衝突の「フォークランド紛争」が起きたマルビナス諸島（フォークランド諸島）を指しているもので、明らかに政治的なメッセージだった。
FIFA（国際サッカー連盟）はスタジアム内での「政治的や人種差別的な性質を持つ横断幕、旗、チラシ、衣類など」を禁止している。サッカーも含めて因縁のある対戦だけに、試合前にはサポーターにも禁止行為の呼びかけが行われていた。
アルゼンチンは後半10分に先制されてから猛反撃。後半40分、FWメッシ（マイアミ）のパスを受けたMFフェルナンデス（チェルシー）が豪快なミドルシュートを叩き込んで同点。アディショナルタイムの後半47分にはメッシの右クロスをFWのラウタロ・マルティネス（インテル・ミラノ）がヘディングで叩き込み、勝ち越しゴールを決めた。