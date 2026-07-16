【Mr.tsubaking】「関東価格」もワンコインで勝負…関東再進出を発表した「スガキヤ」の思惑

2026年6月、愛知県を拠点とするラーメンチェーン「スガキヤ」を運営するスガキコシステムズ株式会社が、約20年ぶりとなる関東への再進出を発表した。今秋の神奈川県2店舗を皮切りに、3年で関東に50店舗を展開することを目指すという。

この発表に、SNSでは「待ってましたー！」「楽しみにしてます！」と歓喜のコメントが並び、公式アカウントの投稿には約8万件の「いいね」がつき、一時はXのトレンドでトップに躍り出た。

しかし、これまで「スガキヤ」の関東進出はいずれもうまくいかず、撤退を余儀なくされている。前編記事『最大50店舗も完全撤退…なぜ、スガキヤは「関東」で勝てなかったのか？』では、同店の関東進出の歴史を振り返った。

今回は、その失敗で得た学びをどのように活かしているのか、さらに過去には「大量閉店」「衰退」とも言われた同社が、なぜ再び立ち上がるのか、担当者に話を聞いた。

「関東価格」もワンコイン以内で勝負。撤退の教訓を価格戦略に生かす

「スガキヤ」は1973年に初めて関東に出店し、一時は関東だけで約50店舗まで拡大させるも、1999年に撤退。

スガキコシステムズ株式会社マーケティング部の宮地紫野氏は、この時の、撤退要因のひとつとして「収益性が上がらなかった」としている。関東への再チャレンジにあたり、この点は解消されているのだろうか。

「前回の出店時と同様に、関東価格を設定させていただきます。看板商品である和風とんこつの『スガキヤラーメン』が関東価格ではありますが、ワンコイン内でご提供いたします」

同商品は、愛知県のほとんどの店舗では430円で販売されている。土地の価格や家賃に大きな差があるため、販売価格に差が生まれるのは仕方がないとはいえ、「ワンコイン以下」を死守したところには、会社としての矜持を感じる。

また、宮地氏によればかつての撤退の背景には「物流コスト」の問題もあったとのこと。スープなどの材料を愛知県にあるセントラルキッチンから配送をするためだが、販売価格に差をつけることでその影響も小さく抑えられるわけだ。

さらに「今回は、3年間で50店舗のドミナント展開（特定地域に、集中して出店する戦略）によって、1往復での物流コストの比率は加速度的に削減できると考えています。また、店の内装の素材及び施工方法の工夫、水光熱費を下げるための工夫、厨房機器の改良により誰もが簡単に商品を作れる仕組みを作ることでもコスト削減を狙っています」と話す。

また、2004年にオープンした高田馬場店がわずか2年で閉店してしまった経験も、今回の再進出には生かされている。

高田馬場店は「スガキヤ」という屋号でありながら「醤油ラーメン」を前面に押し出すなど、関東ナイズしたブランディングで出店したが、それがうまくいかなかったという。

実際、今回の再進出を知らせるXの公式アカウントの投稿にも「高田馬場にお店があると知って大喜びでいったのですが、いつも食べていたスガキヤとは味も器もお店の雰囲気も違っていてまたいくことはありませんでした。関東に住む東海民が食べたいのは、いつもフードコートで食べていたあの味なんです」などのコメントも見られた。

まさに、東海地方の人々にとって「スガキヤ」は、身体に染み込んだソウルフードなのだ。

その点も同社は織り込み済みで、宮地氏は「今回は、長年親しんでいただいた『スガキヤ』をそのまま関東に持っていきます」と話す。

しかし、新しい挑戦がまったくないわけではないと宮地氏は力を込める。

「愛知県内の実験店舗で、『ポテト』や『チキン』など揚げ物のサイドメニューの提供をしており、現在のところうまくいっています。そのため、関東の店舗にも持っていく予定です。『スガキヤ』はラーメン屋さんというより、ファストフード店のように親しんでいただいているので、その雰囲気や文化ごと、関東の方にも味わっていただきたいです」

関東独自の価格を設定しているとはいえ、このご時世に1杯ワンコインのラーメンは極めて安い。当然、セット商品の訴求をして、客単価を上げることが必要になりそうだ。そこに、こうしたサイドメニューの充実がどれだけ奏功するのか、真価が問われるところだ。

「衰退」と言われても、前を向き続けた理由

2度の撤退を経ての再挑戦を、目前に控えた同店だが、過去には「大量閉店」の経験があり、その際には「衰退」といった文脈で語られることもあった。

事実、2019年には当時の全店舗1割にあたる36店舗を半年の間に閉店させている。さらに、その翌年にはコロナ禍が世界を襲い、「スガキヤ消滅か」との声まであがった。しかし、当時の社内はネガティブな空気一色ではなかったと宮地氏。

「コロナは世界的にも大変な状況で、一企業で工夫できる範囲は限られていました。また、弊社はフードコートに多く出店しているので、どんなに営業をしたくても商業施設自体が閉まっていたりなど、どうにもならない部分が多かったです。そのため、コロナ収束後にドミナント展開ができるように、しっかりと地に足をつけておくための閉店だという、前向きな意味合いもあったかと思います」

痛みを伴う判断ではあったことは想像に難くないが、当時の選択が、今回の再進出を支える土台になっているのは間違いない。

あらゆる艱難辛苦を乗り越え、関東への再チャレンジ。その先には、1000店舗を目標に掲げるスガキヤ。宮地氏は「現在はインドネシアに4店舗ありますが、海外にもさらに展開したいと考えています」と語る。

名古屋のスガキヤが、世界に羽ばたく未来も近いのかもしれない。

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