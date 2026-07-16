「Youはウリ専ボーイか？」米国で歌舞伎町ホストが「入国拒否」…夜職系が”外国に入れない”驚愕のワケ

ここ最近、海外の空港で日本人のセクシー女優やホストに対する入国拒否が相次いでいる。

一人はセクシー女優の福田ゆあさん（21歳）。6月10日にニュージーランドのクイーンズタウン空港で入国拒否となった。もう一人は、ホストクラブの従業員の轟メルトさん（28歳）だ。6月22日に、友人たちとラスベガス郊外のハリー・リード国際空港に到着したところ、全員が入国を断られたという。

彼らが自身のXに入国拒否になったことを報告すると、瞬く間に拡散された。匿名掲示板「2ちゃんねる」創設者・ひろゆき氏が「キャバクラやAV女優が儲かるから、、と、気軽に考える人へ。AV女優だとバレるだけで外国に入国出来ずに留置場に入れられます。文句言っても相手にされません」「他国で入国拒否させるとアメリカは大使館でVISAを取らないと入国出来なくなります。友達にハワイ旅行に誘われても、一生行けません」などとポストしたことも話題になっている。

セクシー女優の福田さんは「観光目的」の渡航だったにもかかわらず、「海外買春」を疑われたという。ホストの轟さんは「ウリ専ボーイ」（同性愛者の男性に性的サービスを提供する男性）だと疑われたことが入国拒否の理由だとXなどで発信している。

しかし、「売春目的」の渡航だと怪しまれるだけで、入国拒否されてしまう根拠になるのだろうか。

アメリカと日本の「決定的な違い」とは

アメリカの入国拒否トラブルなどに詳しい弁護士法人イデア・パートナーズ法律事務所の上野潤氏は、「セクシー女優やホストなど職業を理由に入国できなかったわけではない」とした上で、こう力説する。

「アメリカと日本では、入国審査の考え方が大きく異なります。日本については、『特に問題がなければ入国できる』というイメージを持つ方は多いのではないでしょうか。一方アメリカは、入国を希望する外国人自身が『自分は入国資格を満たしている』ことを証明しなければなりません。審査官がそれに納得できなければ、入国は認められません。たとえば、ESTA（アメリカへ渡航する際、事前にオンラインで取得が義務付けられている電子渡航認証システム）で入国できるのは、観光や短期出張などに限られ、滞在期間も90日以内です。そのため、ESTAで入国する人は『観光や出張以外の活動はしないこと』『アメリカで働かないこと』『90日以内に帰国すること』を証明する必要があります」

だとすると、福田さんや轟さんはその証明をハッキリとしたのだろうか。歌舞伎町のホストクラブ『CENTURY TOKYO-新宿-』で、昨年は1億2800万円を売り上げたトップホスト・轟さんに話を聞いてみた。

「カジノとW杯観戦をするためにアメリカに向かっていました。昨年No.2になったご褒美で、店のグループの代表からいただいた社員旅行のようなものだったのです。だからチケットも、宿泊するホテルの準備も、すべて用意されたものでした。当然、僕としては遊ぶ気満々。だから、入国審査に向けた準備は何もしていませんでした。当たり前に通るものだと思っていたし」

「君はハーレムというお店にいるよね」

なにより轟さんはアメリカの入国歴もある。さらに、今回においては数日前にグループ店の社長が入国していたこともあり、「まさか自分たちだけが入国拒否されるとは思わなかった」のだという。また、轟さんは同じ店舗のホスト1名と他店のホスト2名の合計4名で入国予定だった。入国審査の際には職業と店舗名を聞かれた。その中には『HARLEM（ハーレム）』という店舗に勤めるホストもいたのだという。轟さんは、こう続ける。

「一祈織（にのまえ・いおり）君ってホストが『君はハーレムというお店にいるよね』と聞かれたそうです。僕にはハッキリと言わなかったけれど、なんとなく『ラスベガスでウリ専ボーイみたいに買春でもするのか』と店名をきっかけとして疑われたような感じはありました」

轟さんら4名のホストは、入国審査場近くの別室で8時間ほど足止めされた。最初は会議室のような部屋の四隅にそれぞれ座らされた上に、スマホを没収されて「Shut Up（喋るな）」とまで言われたという。

「職業や給料額を聞かれる以外に、口内採取でDNAや指紋も取られました。審査はとにかく待ち時間が長い。20〜30分ほど話をした後に、また1〜2時間待たされるのを繰り返されるのです。会議室にはなぜかトム・クルーズ主演の『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』という映画が延々と流れていました。もうあの映画は見たくありません…」（轟さん）

牢屋のような空間に入れられて……

ひととおり取り調べが終わると、入国審査員からこう言われたという。

「『君たちは純粋な観光目的での入国には見受けられない。今後アメリカにはビザがないと入れない。これが理解できないようなら、酷い目に遭うぞ』。そんなニュアンスの言葉を言われました。その後、4人それぞれ牢屋のような空間に入れられました」

ラスベガスの地を踏むことを許されなかった轟さんをはじめとした4名のホストは、帰国日に予定していた航空券を強制的に買い替えられ、そのまま帰国することに。その飛行機の出発時間までは“牢屋のような空間”に入れられた。

「その牢屋に入れられる前は、入国審査員に両手を壁につけるように言われ、後ろからボディチェックさせられました。この時がいちばん怖かったです」

前出の上野弁護士が「ホストという職業だから入国できなかったわけではない」と言うように、やはり職業以外の側面で入国許可を出せない理由があったのだろう。ホストに詳しいライターは「あくまで推測に過ぎないが」と前置きした上で、次のようなことを説明する。

「職業でホストを選ぶ人のほとんどが“何かに挫折した人”だったり“ホスト以外では生きられなかった人”です。その中にはもちろん前科前歴がある場合も。もしかしたら4人の中に、そういった入国許可を出せない何らかの理由があった可能性はあります」

では、轟さんはなぜホストという職業を選んだのか。

「僕はもともと陸上競技の長距離選手として浜松商業高等学校で全国高校駅伝にも出場しました。関東学院大学に進学して、箱根駅伝を目指しましたが挫折しています。その後、中古車のガリバーに就職したところ、鬼パワハラで鬱になり1年ほどで辞めました。このまま人生を終わらせたくないと思って、目指したのがホストです」

データベース上に、一生残ってしまう

ホスト以外にも道はあったのではないかと思わなくもない。ただ、轟さんはホスト5年目の今もトップに君臨しているというのだから、その選択は正しかったのかもしれない。なおかつ、「人生を向上できた」と言うのだから。だが、年間1億にも上る売り上げに「売掛行為」など違法性はないのかも聞いてみた。

「僕には年間で1000万円ほど使ってくださるお客様がいて、それ以外に500万円ほど使ってくださる方が15名ほどいらっしゃいます。月間の組数でいうと、40人前後です。みなさん来店ごとのお支払いをしてくださるので、売掛などは一切ないです。これは本当にありがたいことです」

そんな轟さんだが、今後アメリカにはビザを取得しなければ入国できない。また、入国拒否歴はパスポートにキャンセルの印が押されるだけでなく、データベース上に一生の記録として残る。これについてどう思うか率直に聞いた。

「仮に僕が将来結婚したとして、新婚旅行に奥さんがアメリカに行きたいみたいなことを言い出した時、説明しづらいです。そんなことを思うととても暗い気持ちになります。でもとりあえず自分ができることを前向きに考えていきたい」

入国審査で問われるのは、日本で性産業やナイトワークに従事していたことそのものが問題なわけではない。アメリカ国内あるいはその各国で許可されていない就労や売春を行う可能性の有無であり、それをしない証明ができるかどうかである。海外旅行に行く前には、「自分は入国資格を満たしているかどうか？」を誰もが考える必要があるのかもしれない。

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