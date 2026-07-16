私たちが知る本能寺の変は本当だったのか？ 史料が語る信長最期の真相
「敵は本能寺にあり」
日本人なら誰もが知る本能寺の変の名場面だ。
しかし、この有名な言葉は本当に発せられたのだろうか。
YouTubeチャンネル「なるほど！歴史ミステリー」で歴史研究家の市橋章男氏は、数々の史料をもとに本能寺の変の通説を再検証した。そこから見えてきたのは、私たちが長年信じてきた本能寺の変のイメージとは大きく異なる姿だった。
動画ではまず、本能寺の変の直前に秀吉が行っていた備中高松城攻めから解説が始まる。黒田官兵衛の進言により行われた前代未聞の「水攻め」について、泥田という地形の難しさを逆手に取り、「だったら全部水につけちゃえ」という発想で実行されたと説明する。
市橋氏は、一般民衆も巻き込まれた戦国時代の過酷さに触れながら、そこから平和な社会を築いていく過程にも言及。戦国時代の華やかな武将たちの活躍の裏で、多くの人々が戦乱に翻弄されていた実態を紹介した。
続いて、本能寺の変の動機として語られることの多い「安土城での接待事件」に話が及ぶ。
光秀が徳川家康の接待役を務めた際、信長の怒りを買って饗応役を解任されたという有名な逸話は広く知られている。しかし市橋氏は、この話について「史実としては確認できない」と指摘する。
一級史料である『信長公記』には、光秀が丁寧に家康をもてなした記録は残されているものの、叱責や暴行を受けたという記述は存在しない。こうした話は、江戸時代の『絵本太閤記』など後世の創作によって広まった可能性が高いという。
さらに市橋氏は、「敵は本能寺にあり」という有名な言葉についても疑問を投げかける。
光秀軍の兵士が残した『本城惣右衛門覚書』によれば、下級武士たちは秀吉の援軍として出陣したものと考えており、まさか信長を討つとは思っていなかったという。
京都へ向かう途中でも、彼らは徳川家康を討つのだろうと考えていたとされる。つまり、光秀軍の末端にまで本当の目的は知らされていなかった可能性があるのだ。
また、到着した本能寺の門は簡単に開き、中は「ネズミ一匹いないほど静かだった」と記されている。一般にイメージされるような壮絶な戦闘が本当にあったのかについても、改めて考える必要があるという。
信長の最期についても、『信長公記』には激しい斬り合いの描写は見られない。信長は謀反を知ると「是非に及ばず」と語り、その後まもなく命を落としたとされる。
「敵は本能寺にあり」
「接待事件」
「信長の壮絶な最期」
私たちが当然のように信じてきた本能寺の変のイメージは、実は後世の創作によって形づくられた部分も少なくない。
本能寺の変をめぐる通説を改めて見直すことで、歴史の奥深さと史料を読み解く面白さが見えてくる。
動画では、備中高松城の水攻めや本能寺の変当日の状況について、史料をもとにさらに詳しく解説している。
日本人なら誰もが知る本能寺の変の名場面だ。
しかし、この有名な言葉は本当に発せられたのだろうか。
YouTubeチャンネル「なるほど！歴史ミステリー」で歴史研究家の市橋章男氏は、数々の史料をもとに本能寺の変の通説を再検証した。そこから見えてきたのは、私たちが長年信じてきた本能寺の変のイメージとは大きく異なる姿だった。
動画ではまず、本能寺の変の直前に秀吉が行っていた備中高松城攻めから解説が始まる。黒田官兵衛の進言により行われた前代未聞の「水攻め」について、泥田という地形の難しさを逆手に取り、「だったら全部水につけちゃえ」という発想で実行されたと説明する。
市橋氏は、一般民衆も巻き込まれた戦国時代の過酷さに触れながら、そこから平和な社会を築いていく過程にも言及。戦国時代の華やかな武将たちの活躍の裏で、多くの人々が戦乱に翻弄されていた実態を紹介した。
続いて、本能寺の変の動機として語られることの多い「安土城での接待事件」に話が及ぶ。
光秀が徳川家康の接待役を務めた際、信長の怒りを買って饗応役を解任されたという有名な逸話は広く知られている。しかし市橋氏は、この話について「史実としては確認できない」と指摘する。
一級史料である『信長公記』には、光秀が丁寧に家康をもてなした記録は残されているものの、叱責や暴行を受けたという記述は存在しない。こうした話は、江戸時代の『絵本太閤記』など後世の創作によって広まった可能性が高いという。
さらに市橋氏は、「敵は本能寺にあり」という有名な言葉についても疑問を投げかける。
光秀軍の兵士が残した『本城惣右衛門覚書』によれば、下級武士たちは秀吉の援軍として出陣したものと考えており、まさか信長を討つとは思っていなかったという。
京都へ向かう途中でも、彼らは徳川家康を討つのだろうと考えていたとされる。つまり、光秀軍の末端にまで本当の目的は知らされていなかった可能性があるのだ。
また、到着した本能寺の門は簡単に開き、中は「ネズミ一匹いないほど静かだった」と記されている。一般にイメージされるような壮絶な戦闘が本当にあったのかについても、改めて考える必要があるという。
信長の最期についても、『信長公記』には激しい斬り合いの描写は見られない。信長は謀反を知ると「是非に及ばず」と語り、その後まもなく命を落としたとされる。
「敵は本能寺にあり」
「接待事件」
「信長の壮絶な最期」
私たちが当然のように信じてきた本能寺の変のイメージは、実は後世の創作によって形づくられた部分も少なくない。
本能寺の変をめぐる通説を改めて見直すことで、歴史の奥深さと史料を読み解く面白さが見えてくる。
動画では、備中高松城の水攻めや本能寺の変当日の状況について、史料をもとにさらに詳しく解説している。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
歴史ドラマの背景となっている史実を解説し、より楽しみながら知識を深められる時間を、歴史研究家の市橋章男とアシスタントの浜崎友里がご提供。戦国武将、史跡や文化財などの歴史話、大河ドラマや歴史映画の歴史背景を面白く雑学を交えながら配信します。チャンネル名、動画、動画、出演者名など全てを無断で使用することを禁止します。
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