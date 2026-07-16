名台詞「敵は本能寺にあり」は言ってない？兵士たちの生々しい記録

恨みの原因とされる「安土城での接待事件」は本当にあったのか

豊臣秀吉の朝鮮出兵の背景 外国に売られた日本人奴隷の存在、伴天連の追放令、衝撃のサン・フェリペ号事件、ポルトガルの脅威「早わかり歴史授業61 徳川家康シリーズ28」日本史

本能寺の変② 黒幕は？明智光秀の謀反の裏に正親町天皇の存在が⁉ なぜ信長は殺されたのか！本当に狙わていたのは徳川家康だった？通説を覆す最新研究を紹介「早わかり歴史授業51 徳川家康シリーズ19」日本史

本能寺の変① 明智光秀の謀反の真相 織田信長はなぜ殺されたのか？ 通説を覆す最新研究を紹介「敵は本能寺にあり」ではなかった！「早わかり歴史授業50 徳川家康シリーズ18」日本史

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歴史ドラマの背景となっている史実を解説し、より楽しみながら知識を深められる時間を、歴史研究家の市橋章男とアシスタントの浜崎友里がご提供。戦国武将、史跡や文化財などの歴史話、大河ドラマや歴史映画の歴史背景を面白く雑学を交えながら配信します。チャンネル名、動画、動画、出演者名など全てを無断で使用することを禁止します。