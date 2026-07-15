『ドンキーコング』映画化が進行中？ 著作権登録から浮かぶ6つの根拠
YouTubeチャンネル「ふぉんの任天堂チャンネル」が、「【当たります】次の任天堂映画は何が来る？決定的証拠を発見したので考察してみる。」と題した動画を公開した。
動画では、任天堂とイルミネーションが手がける次回作映画について、『ドンキーコング』を題材とした作品になる可能性が高いと予想。その理由として、著作権登録やテーマパーク、新作ゲームなどに見られる6つの動きを紹介している。
考察の発端となったのは、スペインのユニバーサル・ピクチャーズ公式サイトに掲載された映画公開スケジュールだ。
同サイトでは、2028年4月12日に、イルミネーションと任天堂によるタイトル未定の映画が公開予定であることが記載されているという。現時点で作品名や登場キャラクターは明らかになっていないが、ふぉん氏は、次の任天堂映画として有力なのが『ドンキーコング』ではないかと予想している。
最も大きな根拠として紹介されたのが、米国の著作権登録情報だ。
動画によると、2025年5月に「Untitled Donkey Kong Project Motion Picture」と題された情報が登録されており、任天堂とユニバーサルの名前も確認できるという。タイトルには「Motion Picture」と記載されていることから、ドンキーコングを題材とした映像作品の企画が、何らかの形で動いている可能性があると分析した。
2つ目の根拠として挙げられたのが、スーパー・ニンテンドー・ワールドにおけるドンキーコングの展開だ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、マリオを題材としたエリアに続き、「ドンキーコング・カントリー」がオープンした。ふぉん氏は、任天堂が数多くの人気IPを保有する中で、マリオに続くテーマパーク展開としてドンキーコングが選ばれたことを重視。ゲームだけでなく、映画やテーマパークも含めてIPを成長させる戦略が進められているのではないかと考察した。
3つ目は、マリオ映画の次回作におけるドンキーコングの扱いだ。動画では、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』において、ドンキーコング本人の本格的な登場が確認されていない一方、関連を想起させる要素が存在すると指摘している。前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』では重要なキャラクターとして活躍していたため、あえて次回作で出番を抑え、別作品で主役級の扱いをする可能性もあるのではないかと推測した。
4つ目の根拠は、映画の公開間隔だ。マリオ映画の次回作から、2028年に予定されている任天堂とイルミネーションの新作映画までは、比較的短い期間しかない。そのため、まったく新しい世界観やキャラクターモデルを一から制作する作品よりも、すでに映画内でキャラクターや舞台の基礎が作られているドンキーコング作品の方が、制作上も現実的ではないかと分析している。前作の世界観を共有できるドンキーコングであれば、マリオ映画から派生するスピンオフ作品として展開することも可能だ。
5つ目として、任天堂の経営方針や関係者の発言も紹介された。任天堂は、マリオや『ゼルダの伝説』だけに限らず、映像分野でさまざまな取り組みを進めていることを示している。ふぉん氏は、株主総会での古川俊太郎社長の発言や、任天堂が公開している資料などから、複数のIPを活用した映像展開が検討されている可能性を指摘した。その候補として、すでに映画やテーマパークで世界観が描かれているドンキーコングは、有力な存在だと見ている。
動画では、任天堂とイルミネーションが手がける次回作映画について、『ドンキーコング』を題材とした作品になる可能性が高いと予想。その理由として、著作権登録やテーマパーク、新作ゲームなどに見られる6つの動きを紹介している。
考察の発端となったのは、スペインのユニバーサル・ピクチャーズ公式サイトに掲載された映画公開スケジュールだ。
同サイトでは、2028年4月12日に、イルミネーションと任天堂によるタイトル未定の映画が公開予定であることが記載されているという。現時点で作品名や登場キャラクターは明らかになっていないが、ふぉん氏は、次の任天堂映画として有力なのが『ドンキーコング』ではないかと予想している。
最も大きな根拠として紹介されたのが、米国の著作権登録情報だ。
動画によると、2025年5月に「Untitled Donkey Kong Project Motion Picture」と題された情報が登録されており、任天堂とユニバーサルの名前も確認できるという。タイトルには「Motion Picture」と記載されていることから、ドンキーコングを題材とした映像作品の企画が、何らかの形で動いている可能性があると分析した。
2つ目の根拠として挙げられたのが、スーパー・ニンテンドー・ワールドにおけるドンキーコングの展開だ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、マリオを題材としたエリアに続き、「ドンキーコング・カントリー」がオープンした。ふぉん氏は、任天堂が数多くの人気IPを保有する中で、マリオに続くテーマパーク展開としてドンキーコングが選ばれたことを重視。ゲームだけでなく、映画やテーマパークも含めてIPを成長させる戦略が進められているのではないかと考察した。
3つ目は、マリオ映画の次回作におけるドンキーコングの扱いだ。動画では、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』において、ドンキーコング本人の本格的な登場が確認されていない一方、関連を想起させる要素が存在すると指摘している。前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』では重要なキャラクターとして活躍していたため、あえて次回作で出番を抑え、別作品で主役級の扱いをする可能性もあるのではないかと推測した。
4つ目の根拠は、映画の公開間隔だ。マリオ映画の次回作から、2028年に予定されている任天堂とイルミネーションの新作映画までは、比較的短い期間しかない。そのため、まったく新しい世界観やキャラクターモデルを一から制作する作品よりも、すでに映画内でキャラクターや舞台の基礎が作られているドンキーコング作品の方が、制作上も現実的ではないかと分析している。前作の世界観を共有できるドンキーコングであれば、マリオ映画から派生するスピンオフ作品として展開することも可能だ。
5つ目として、任天堂の経営方針や関係者の発言も紹介された。任天堂は、マリオや『ゼルダの伝説』だけに限らず、映像分野でさまざまな取り組みを進めていることを示している。ふぉん氏は、株主総会での古川俊太郎社長の発言や、任天堂が公開している資料などから、複数のIPを活用した映像展開が検討されている可能性を指摘した。その候補として、すでに映画やテーマパークで世界観が描かれているドンキーコングは、有力な存在だと見ている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
そんなチャンネルを目指している。