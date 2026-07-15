本気の競技仕様車！「ミライース tuned by D-SPORT Racing」

2026年1月に開催されたカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」で発表され、その後市販化されたダイハツ「ミライース tuned by D-SPORT Racing」は多くの注目を集めた存在です。



どのようなモデルなのでしょうか。

ミライース tuned by D-SPORT Racing（DSR）は、ダイハツのエントリー軽セダン「ミライース」をベースに、モータースポーツを見据えた競技仕様としたモデルで、ターボエンジンと5速MTを搭載した点が最大の特徴です。

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通常のミライースには設定のないインタークーラー付き3気筒ターボエンジン（KF-VET型）と5速MTに換装され、さらに「6点式＋サイドバーのロールケージ」も組まれています。

それでもベース車の車両重量からはわずか60kg増の710kgに抑えられており、競技仕様を真剣に見据えたことがうかがえます。

ベース車に搭載されているNA（自然吸気）エンジンは、最高出力36kW（49PS）／6800rpm、最大トルク57Nm／5200rpmと、実用向けのベーシックなスペック。それに比べ、ミライースDSRに搭載されたターボエンジンは最高出力47kW（64PS）／6400rpm、最大トルク92Nm／3200rpmと、かなりのハイスペック。

たった710kgの車重に対し最高出力が64PSということで、パワーウエイトレシオ（出力と車重比）は11.0kg／PSとなり、十分にモータースポーツを楽しめる性能となっています。

ターボエンジンや5速MT、6点式ロールケージにフロントスーパーLSD、専用ブレーキキャリパーやフロントベンチレーテッドディスクなど、それらはすべてダイハツの工場で組まれます。

さらに車両には3年6万km、架装部分には1年2万kmの保証が付けられる手厚いアフターフォロー付きです。

しかも、モータースポーツのベース車ながら4人乗車や5ドアといった実用性はミライースから一切の変更がなく、普段使いも可能。競技車両でありながら、所有のハードルは低くなっています。

販売価格（消費税込）は299万8600円で、限定100台のみの販売で、全車にシリアルナンバーが付与されます。ちなみに抽選販売には約4400人の購入希望者が集まり、すでに完売となっています。

「走る楽しさをみんなのモノに」というメーカーの思いが、クルマファンに届いた結果といえるでしょう。

即完売となってしまった「ミライース tuned by D-SPORT Racing」ですが、後続車の発表が非常に待ち遠しいところです。