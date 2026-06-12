日本サッカー協会が来年のアジア杯（1月7日〜2月5日）までの契約延長が確実な日本代表の森保一監督（57）の後任候補を、U―21日本代表監督の大岩剛氏（54）に一本化していることが14日、分かった。28年ロサンゼルス五輪を目指す代表チーム監督との兼任となり、来年3月の国際Aマッチ週間から指揮を執る見通し。18年W杯ロシア大会を率いた西野朗氏（71）からの日本人路線を継続して30年W杯に向かう。

関係者の話を総合すると、日本協会が森保監督に提示した異例の半年間の契約延長は、後任に“大岩監督ありき”で設計されたものだという。宮本恒靖会長と山本昌邦技術委員長を中心に、U―21日本代表が9〜10月に自国開催のアジア大会を控えることや、ロサンゼルス五輪のアジア出場枠が2に削減されたことなどを踏まえ、どの形でバトンを託すのが最善かを模索。現時点でロス五輪のアジア予選となるU―23アジア杯の日程は未発表だが、来年3月の国際Aマッチ週間以降は2チーム兼務でハンドリング可能との判断が下されたもようだ。

大岩氏は24年パリ五輪を24歳以上のオーバーエージ枠を使わずに8強に導いた。日本史上初めて五輪世代の監督を続投したが、日本協会はこの時点で将来的にA代表の指揮を託す青写真を描いていた。今年1月のU―23アジア杯を他国より2歳下の21歳以下のチームで連覇したことで、評価は確固たるものになった。森保政権下で主力を担う21年東京五輪世代が30年W杯は30代となるため、一定程度の世代交代は不可欠。森保監督がA代表と五輪代表の監督を兼任し、円滑に新陳代謝を進めた成功例も兼任プランを後押しした。

日本協会は森保監督の後任候補に一時は世界で実績のある外国人をリストアップ。招聘（しょうへい）に10億〜20億円規模の予算が必要な点や、18年ロシア大会を指揮した西野氏から積み上げてきた“日本らしさ”を追求する観点から日本人路線の継続を決めた。大岩氏はW杯期間中に日本代表のベースキャンプ地ナッシュビルを訪れるなど森保監督との関係は良好。監督交代後も代表チームとしてのベースが失われない意味は大きい。日本協会の掲げる50年までのW杯優勝へ、大岩氏がバトンを受ける土壌はできている。

◇大岩 剛（おおいわ・ごう）1972年（昭47）6月23日生まれ、静岡県清水市（現静岡市清水区）出身の54歳。清水商（現清水桜が丘）から筑波大を経て95年に名古屋入り。磐田を経て03年に鹿島へ移籍し、Jリーグ初の3連覇を経験した。国際Aマッチ3試合出場。11年元日の天皇杯優勝を最後に現役を引退し、同年鹿島のトップチームコーチ就任。17年5月に監督昇格。18年にACL優勝へ導いた。U―23日本代表を率いた24年パリ五輪は8強入り。U―23アジア杯は24、26年大会を連覇。

≪A代表＆五輪兼任監督≫

☆フィリップ・トルシエ 98年9月のA代表監督就任時からU―21日本代表監督を兼任。00年シドニー五輪で68年メキシコ五輪以来の決勝トーナメント進出に導き8強入り。02年W杯日韓大会では1次リーグを2勝1分けで無敗突破して史上初の決勝トーナメント進出を果たした。宮本恒靖、松田直樹、稲本潤一、柳沢敦ら多くの選手が両大会に出場。

☆森保一 17年10月に東京五輪を目指すU―21日本代表監督に就任。18年4月のA代表のハリルホジッチ監督の解任を受け、A代表にコーチで入閣。18年W杯ロシア大会後に監督に昇格し、五輪代表との兼任となった。東京五輪は4位。A代表では2大会連続でW杯を指揮し、冨安健洋、久保建英、堂安律、上田綺世ら東京五輪世代が主軸を担った。