テイラー・スウィフトが結婚後初めて公の場に姿を見せ、結婚指輪を披露した。テイラーとNFLカンザスシティ・チーフスTE（タイトエンド）のトラヴィス・ケルシーは7月3日（現地時間）、米ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン（MSG）で豪華ゲスト陣を招いて挙式した。挙式から1週間後となる10日、トラヴィスの元チームメイト、ジュジュ・スミス＝シュスターの結婚式に出席するため2人が公の場に登場した。



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米カリフォルニア州オレンジ郡ラグナニゲルのリッツ・カールトンで行われたこの結婚式の写真では、テイラーはマルカリアンのオフショルダー花柄ドレス（4115ドル／約64万円）を着用し、トラヴィスはチャコールグレーのスーツ姿だった。お互いサングラス姿で手をつなぎホテルの敷地内を歩いた際に、テイラーは真新しいジュエリーを披露していた。



一方、2人はMSGでの結婚式のため、周辺の警備強化や道路封鎖に伴う許可申請費用として16万ドル（約2480万円）以上を支払っていたことがゾーラン・マムダニ市長の記者会見で明らかになっている。



また、 ブライダル業界大手ザ・ノット・ワールドワイドの編集ディレクター、エスター・リー氏は「ニューヨーク・ポスト」紙のコラムや「ページ・シックス」の取材で、1000人のゲストを招いたこの結婚式全体の費用を、2000万～3000万ドル（約31億～46億円）と推測している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）