元巨人監督で野球解説者を務める高橋由伸さんが、ドジャースを訪問。MLB史上最速となる監督通算1000勝を達成したロバーツ監督と対談しました。

話題は二刀流で活躍する大谷翔平選手について。ロバーツ監督は、以前から「打者のときは話しかけやすく、投手のときは話しかけづらい」と話しており、その違いを改めて高橋さんが質問しました。

日本時間13日の試合でオールスター前の日程が終了。チームの97試合のうち、大谷選手が欠場した試合はわずか5試合。二刀流に復帰した今季は投手として8勝、防御率1.79を記録すると、打者として6年連続20本塁打を達成するなど、投打にハイレベルな数字が並びます。

そんな大谷選手に対して、ロバーツ監督は試合中のコミュニケーションを工夫するといいます。

「彼はまるで別人です。バッティングだけのときは(視野が)ワイド。冗談もよく言います。一方でピッチングのときは彼に何も言いません。翌日に話します。投手のとき試合中の彼はずっと集中しているので、投手コーチは彼と話しますが、私は何も言いません」

陽気なロバーツ監督でも、“投手・大谷”には気軽に声をかけられないほど、集中の仕方が違うといいます。

大谷選手は11日のダイヤモンドバックス戦に先発予定でしたが、左膝のコンディション不良を踏まえて登板を回避。それでも打者として「1番・DH」で出場すると、今季21号となる先頭打者ホームランを記録。さらに13日のダイヤモンドバックス戦でも再び先頭打者ホームランを放ち、前半戦で22本のアーチを積み上げました。