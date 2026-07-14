セネガル・サッカー協会のアブドゥライ・ファル会長が13日、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント1回戦で敗退した同国代表の総括会見を開いた。ファル会長はチームドクターに選手をサポートする専門知識が欠けていたとの独自見解を示し、同国スポーツ医学協会が反発する事態になったとロイター通信が報じた。

ファル会長は、チームドクターのアブデルアマン・フェディオーレ氏が「婦人科医としての訓練を受けていた」との見解を示し、問題の発見が遅れたことで選手たちから不満が出ていたと明かした。「私が受け取ったフィードバックに基づくと、選手たちは彼からのサポートに十分な安心感を得られていなかった」と述べ、追加の医療専門家を求めたと付け加えた。

この会見を受け、セネガルのスポーツ医学協会は「根拠がなく名誉毀損（きそん）に当たる」との声明を発表した。声明によると、フェディオーレ氏はシェイク・アンタ・ディオプ大の医学部でスポーツ医学とスポーツ生物学の専門資格を取得。病院では理学療法部門を率いており、セネガル代表では2017年からチームドクターとしてW杯に3回、アフリカ選手権には5回同行している。

セネガルは決勝トーナメント1回戦のベルギー戦で2―0とリードしながらも、後半残り5分から2点を奪われて追いつかれ、延長の末に2―3で逆転負けした。11日にはパプ・チャウ監督の解任が発表されていた。