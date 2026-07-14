インスタグラムに投稿

米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有投手が日本時間13日、自身のインスタグラムを更新。「家族で北海道日本ハムファイターズの本拠地、エスコンフィールド HOKKAIDOへ行ってきました」と報告した。古巣愛溢れる投稿に、ファンからは感動の声が殺到した。

ダルビッシュは7枚の写真とともに、古巣の新本拠地を訪れたことを報告。「自分自身、肘の手術からのリハビリを行ってはいますが2026年シーズンは制限リストに入っており、行動に自由があるため自分のプロ野球キャリアのルーツをどうしても子供達に見せ、感じて欲しいとの思いから昨年末から計画していました」と背景を説明した。

「子供達に、、と思っていましたが実際に来てみて見て感じる必要があったのは自分だったなと思いました」と続け、「素晴らしい球場であるのは当たり前ですがファイターズの選手、監督、コーチ、スタッフの方々が一丸となり最高の試合をファンの方々に見せたい、優勝を一緒に分かち合いたいという気持ちが試合を見ていて感じる事が出来ました」などと感想をつづった。

さらに「だからと言ってそれを試合で表現し、結果に出す事ができるかというと相手があるスポーツなので中々難しいですがその姿勢を感じる事が出来たのはいちファイターズファンとして自分の人生に光、力を頂きました」と強調。「子供達も北海道、ファイターズ、エスコンフィールドの事が大好きになりすっかりファイターズファンになっていました」と記した。

「個人的にも本当に来てよかったです。選手としてというよりまず人間としてリスタートを切れたような気がします」と感激。「ただ自分はパドレスに所属しており、ルール上球団関係者の方々とのコミュニケーションを取ることが難しかったのは心残りですが。。」とも明かした。

2011年まで在籍した古巣への愛溢れる投稿に、ファンからは「帰ってきてたんですね」「こんなにも北海道日本ハムファイターズを愛してくださりありがとうございます」「お帰りなさい とっても嬉しいです 涙が出ます」「ずっと、待ってます！」「ダルさん人柄がすごくわかりました」「ファイターズ愛に溢れたメッセージに とても感動しました」「胸が熱くなりました」と感涙の声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）