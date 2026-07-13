7月12日放送のABEMAオリジナル恋愛番組『ガールオアレディ3』第5話では、バツイチの32歳美人経営者が、好意を寄せるハイスペック男性に対し、将来の子供に関する切実な思いを打ち明ける場面があった。

【映像】ハイスペ男性を虜にした32歳バツイチ美女の水着姿

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

離婚歴があり、子どもを強く望んでいる動画クリエイターで経営者のエツコは、年収2000万円の歯科医師・レオ（33）とサウナで2ショットに。レオが「結婚観について喋りたい」と切り出すと、エツコは自身の思いを赤裸々に語り始めた。

「正直、一人の今めっちゃ幸せなの。ただ、今後の人生考えた時に、パートナーがいて子供がいてっていうのにはまだ憧れがある」と本音を吐露。一方のレオは「結婚はいつのタイミングでもいいんだけど、2、3年は子供は作らない方がいいのかな。若いうちに二人の時間を過ごしていきたい」と自身のペースを伝えた。

するとエツコは、「子供に関しては、タイムリミットみたいなのを自分の中で設けている」と切り出し、「卵子凍結もしてるんだけど、自分の体力的に35くらいまでにって思うから。今32だから、あと3年ぐらいには子供を作るか作らないかを選択しなきゃなとは思ってる」と、女性ならではの切実なタイムリミットを激白した。

彼女の真剣な告白に対し、レオは「いろんな面を見ていきたい。（自分のことも）見てもらえたらいいなと思ってる」と真摯に受け止める姿勢を見せた。エツコもインタビューで「将来の話をしてくれたので、私に対してちゃんと向き合ってくれ始めてるのかなと思った」と好感触を得た様子だった。

この深い結婚観のすり合わせに、スタジオの若槻千夏も「いいじゃないですか」と思わず反応。年齢や将来設計に真正面から向き合う“30代レディ”ならではのリアルなやり取りが、視聴者の反響を呼んでいた。