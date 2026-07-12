◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間6月12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

サッカーFIFAワールドカップは12日、準々決勝の2試合が行われ、ベスト4が決定。FIFAランクのトップ4が勝ち上がりました。

イングランド（L組1位）はノルウェー（I組2位）に延長戦で2−1の勝利。ベリンガム選手の2得点で28年ぶりの出場で快進撃をみせていたノルウェーを下しました。

アルゼンチン（J組1位）もスイス（B組1位）と延長戦の末に3−1で勝利。前半早々のコーナーキックでメッシ選手のニアへのクロスにマクアリスター選手が合わせて先制。後半に追いつかれますが、延長後半にアルバレス選手がペナルティーエリア外左側から右足を振り抜き、勝ち越しゴール。終了間際にもさらに1点を加えて、熱戦に決着をつけました。

前日までにエムバペ選手を擁するフランス（I組1位）やヤマル選手らタレントぞろいのスペイン（H組1位）の2チームが準決勝進出を決定。勝ち上がった4チームは、6月11日発表のFIFAランクで1位のアルゼンチン、2位のスペイン、3位のフランス、4位のイングランドとなっており、ランキングのトップ4がその力を示す結果となりました。

準決勝は日本時間7月15日にフランス対スペイン、16日にイングランド対アルゼンチンが行われます。

▽準々決勝 ※日付は日本時間■7月10日フランス 2−0 モロッコ■7月11日スペイン 2−1 ベルギー■7月12日イングランド 2−1 ノルウェーアルゼンチン 3−1 スイス