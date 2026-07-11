テニスのウィンブルドン選手権第13日が11日に行われ、車いすの部女子決勝で第1シードの上地結衣（32＝三井住友銀行）は、第2シードのディーデ・デフロート（29＝オランダ）と対戦。6―0、6―0の完勝で同大会初優勝を飾り、涙の生涯ゴールデンスラムを達成した。

第1セットはサーブが決まらない相手に対し、上地はミスを最小限に抑えてポイントを重ねた。最後はこの試合初めてのサービスエースで締め、6―0で奪った。第2セットも立ち上がりから相手を圧倒し、チャンピオンシップポイントを奪って勝利を勝ち取ると、大粒の涙を流した。試合時間はわずか47分で、貫禄を見せつけた。

対戦相手のデフロートは「結衣、おめでとう。今日は本当に勝ち目がなかった」と完敗を認めた。

上地はシングルスで全豪オープン(2017、20、25）、全仏オープン(2014、17、18、20、25）、全米オープン(2014、17、25)に加え、2024年パリ・パラリンピックを制していたが、ウィンブルドンは22、25年の準優勝が最高成績だった。

車いすテニス女子シングルスの生涯ゴールデンスラムは21年のデフロートに続き史上2人目。日本人では男子シングルスの国枝慎吾、小田凱人に続いた。