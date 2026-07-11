スペイン対ベルギーを観戦するペネロペ・クルス（左）とブラッド・ピット（右）。（C）Getty Images

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　北中米Ｗ杯の準々決勝で、現地７月10日にスペインとベルギーが対戦している。

　場所はロサンゼルス・スタジアム。注目を集める欧州勢対決で、試合を配信する『DAZN』で映し出された観客席の映像には、ブラッド・ピット、ペネロペ・クルス、ノエル・ギャラガーが確認できる。
 
　スターの来場にSNS上では「いまのブラピ...？」「ブラピサッカーも好きなんだ」「ペネロペとノエルギャラガー映ったん？」「あいかわらず美人だ！」「セレブがすごい」「今日はノエル、ペネロペ、ブラピが観戦しているのか」といった声があがった。

　ピッチ上も、スタンドも華やかだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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