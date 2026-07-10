蒼井優、街中で自身のポスターと遭遇した娘が予想外の反応「可愛すぎる」「子どもならではの視点」と話題
【モデルプレス＝2026/07/10】俳優の蒼井優が8日、TBS系「サンド屋台」（毎週土曜よる11時15分〜） に出演。子育てについて語り、娘とのエピソードが「可愛すぎる」と話題となっている。
【写真】蒼井優、南キャン山里亮太と結婚した1番の決め手とは
自身の職業を娘に伝えておらず、子どもの前では台本を読まないことを告白すると、共演者は驚きを隠せない様子。また、街中で自身のポスターと遭遇した際に、娘は蒼井のポスターを見て「この人やだ」「お母さんの真似してる」と予想外の反応を見せたと明かした。このエピソードに共演者は「そっちなんだ！」「可愛い！」とリアクション。さらに、共演者から自身の職業を娘に教えていない理由を聞かれ、蒼井は「恥ずかしい。私が照れくさくて」と笑いを誘った。
一方で、「お父さん（山里）は生放送に出てることが多いので、家にいない時はテレビの中にいると思っている。だけど私は横にいるのにポスターになってたりするから娘の中では一致しないみたい」と語った。
「子どもの反応が可愛すぎる」「子どもならではの視点でおもしろい」「確かにママがポスターの中にいると混乱するよね」「将来伝えた時の娘さんの反応も気になる」「子育てと俳優の仕事の両立大変そう」と反響が集まっている。
山里と蒼井は、2019年4月に交際をスタートし、同年6月、交際期間わずか2か月で結婚。2022年8月10日深夜のTBSラジオ「山里亮太の不毛な議論」（毎週水曜25時〜）にて、山里は第1子となる長女が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆蒼井優、娘が予想外の反応
自身の職業を娘に伝えておらず、子どもの前では台本を読まないことを告白すると、共演者は驚きを隠せない様子。また、街中で自身のポスターと遭遇した際に、娘は蒼井のポスターを見て「この人やだ」「お母さんの真似してる」と予想外の反応を見せたと明かした。このエピソードに共演者は「そっちなんだ！」「可愛い！」とリアクション。さらに、共演者から自身の職業を娘に教えていない理由を聞かれ、蒼井は「恥ずかしい。私が照れくさくて」と笑いを誘った。
◆蒼井のエピソードに反響
「子どもの反応が可愛すぎる」「子どもならではの視点でおもしろい」「確かにママがポスターの中にいると混乱するよね」「将来伝えた時の娘さんの反応も気になる」「子育てと俳優の仕事の両立大変そう」と反響が集まっている。
◆山里亮太＆蒼井優、2019年に結婚
山里と蒼井は、2019年4月に交際をスタートし、同年6月、交際期間わずか2か月で結婚。2022年8月10日深夜のTBSラジオ「山里亮太の不毛な議論」（毎週水曜25時〜）にて、山里は第1子となる長女が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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