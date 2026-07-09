顎が鳴るのはなぜ？口を開けるとカクカク音がする“意外な原因”と放置のリスク

顎関節は、口を開閉するだけでなく、前後・左右への自由な動きを可能にする複雑な関節です。その内部には「関節円板」と呼ばれるクッション組織があり、この円板が正常な位置からずれることで、口を動かしたときの「カクカク」という音が生まれます。この記事では、顎関節の構造と音が発生する仕組みについて、わかりやすく解説していきます。

監修歯科医師：

大津 雄人（歯科医師）

東京歯科大学歯学部卒業。東京歯科大学大学院歯学研究科（口腔インプラント学）修了。現在は大津歯科医院勤務。東京歯科大学インプラント科臨床講師。専門は口腔インプラント、インプラント周囲顎骨における骨微細構造特性解析の研究をおこなう。日本口腔インプラント学会専門医。

顎関節症とは？カクカク音の正体を知る

顎関節症について正しく理解するためには、まず「顎関節とはどのような構造で、いかに精巧に機能しているのか」を把握することが大切です。顎は単に口を開け閉めするだけの蝶番（ちょうつがい）のような単純な構造ではありません。その複雑な仕組みを知ることで、カクカクという音がなぜ危険なサインとなり得るのか、そしてどのようなセルフケアが有効なのかを論理的に理解しやすくなります。

顎関節の構造と役割

顎関節は、下顎の骨である下顎骨（かがくこつ）の先端にある下顎頭と、頭蓋骨の一部である側頭骨（そくとうこつ）にあるくぼみ（下顎窩）とで構成される関節です。この二つの骨が直接こすれ合わないように、間には「関節円板（かんせつえんばん）」と呼ばれる、弾力性に富んだ線維軟骨組織がクッションとして存在しています。関節円板は、口の開閉時に下顎頭の動きに合わせて前後に移動し、衝撃を吸収しながらスムーズな動きをガイドするという極めて重要な役割を担っています。この関節全体は、関節包という袋状の組織に包まれ、内部は滑液で満たされており、これが潤滑油の働きをしています。

顎関節は左右に一つずつあり、それぞれが独立しつつも、一つのユニットとして協調して動きます。口を開閉する動きだけでなく、下顎を前後にスライドさせたり、左右にずらしたりする、非常に自由度の高い動き（3次元的な動き）が可能です。この複雑な動きは、関節円板と、顎を動かすための筋肉群（咀嚼筋）、さらに関節を安定させる靭帯（じんたい）が精緻な連携プレーを行うことで初めて実現されています。

カクカク音は「関節円板のずれ」が原因

顎を動かすときに聞こえるカクカク、あるいはコキッという特徴的な音は、「クリック音（関節様雑音）」と呼ばれます。この音の最も一般的な原因は、前述した関節円板が正常な位置から前方にずれてしまうこと（前方転位）で生じます。通常、口を閉じているとき、関節円板は下顎頭の上に帽子のように乗っています。しかし、何らかの原因で円板が前方にずれると、口を開ける際に下顎頭が前へ移動するときに、ずれた円板に引っかかり、それを乗り越える瞬間に「カクッ」という音が発生するのです。そして口を閉じる際に再び円板から外れるときにも音がすることがあり、これは「相反性クリック」と呼ばれます。

この段階では痛みを伴わないことが多く、音だけが聞こえるため「ただの癖だろう」と放置してしまう方が少なくありません。しかし、これは関節内部で異常が起きている明確なサインです。この状態を長期間放置すると、関節円板のずれが元に戻らなくなり、結果として口が突然開かなくなる「クローズドロック」という深刻な状態や、関節の変形、強い痛みへと発展するリスクをはらんでいるため、早期の対処が極めて重要です。

まとめ

顎関節症は、カクカクという小さな音のサインから始まり、放置することで痛みや開口障害といった日常生活に深刻な支障をきたす状態へと進展しうる疾患です。その背景には、噛み合わせや生活習慣といった物理的な要因だけでなく、ストレスという心理的な要因が深く関わっていることを理解することが重要です。音・痛み・開口障害という3大症状に気づいたら、それは身体からの重要なメッセージです。早期にそのサインを捉え、生活習慣の改善といったセルフケアと、専門家による適切な診断・治療を組み合わせることが、症状の悪化を防ぎ、健やかな生活を取り戻すための鍵となります。顎に気になる症状がある方は、ためらわずに歯科口腔外科や口腔外科への相談を検討してみてください。

参考文献

日本顎関節学会「顎関節症とは」

日本口腔外科学会「顎関節の疾患」

日本口腔外科学会「顎関節」