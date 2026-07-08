携帯用扇風機（ハンディーファン）の使用時に破裂事故や、周囲の人を巻き込むトラブルが発生しているとして、消費者庁が公式サイトで注意を呼び掛けています。

【画像】充電していただけなのに…これが「ハンディーファン」の使用時にあった“恐ろしい事故”です！

充電中に爆発も

消費者庁によると、次の事故が発生しているといいます。

【主な事故事例】

・携帯用扇風機を使用中、床に落とした。回り続けていたので、引き続き使っていたところ、数分後に煙が出て焦げ臭くなり、破裂音がした。

・夜遅くに充電していたが、においがしたのでおかしいと思い、充電中の携帯用扇風機の方を振り向いたら、一瞬明るくなり爆発した。

・混んだ地下鉄内で、背後の人が使う携帯用扇風機に髪の毛が巻き込まれた。

消費者庁は、携帯用扇風機や充電式ネッククーラーなどに使われているリチウムイオン電池は、強い衝撃や圧力、また、高温環境、水濡れや湿気によっても火災が生じることがあると説明。

充電時や使用時に焦げ臭いにおいや異音等の異常があった場合は、直ちに使用を中止して、製造・輸入・販売事業者の修理窓口などに相談するよう、呼び掛けています。

また、後ろを確認せず携帯用扇風機の風を首の後ろに当てていると、気付かぬうちに、他の人の髪の毛や衣服についたひもなどを巻き込む可能性があり、危険だとして、使用時は周囲の状況を確認するよう、求めています。