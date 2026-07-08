ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が1日、プレイステーションの2028年1月以降の新作ゲームのディスク生産を終了することを発表した。2028年1月以降に発売されるゲームはすべてダウンロード版のみとなり、ゲーム業界において大きな転換期を迎えることになる。



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先日にはすでにロックスター・ゲームス社が、発売が待ち望まれている「グランド・セフト・オートⅥ」（11月19日発売予定）はデジタル版のみとなることを発表。業界が箱入りのディスク販売から、ダウンロード販売へ加速的に移行していることが浮き彫りとなっていた。



SIEは今回の取り組みが、近年ダウンロード販売が急成長し、全体のソフト販売数において、およそ80％を占める現状を反映したものだとしている。すでに発売済みのタイトルや、2028年1月より前にディスク版として発売されるタイトルには影響はないという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）