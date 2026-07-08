【高橋 克英】すでに4県が「百貨店ゼロ」に…「ルイ・ヴィトン」が見抜いていた「都市格差」拡大の現実

日本随一のスキーリゾート地としてその地を確固たるものにする北海道・ニセコ。いま全国のリゾート地では、「第二のニセコ」を目指す開発競争が加速しているーー。なぜ国内外の富裕層はリゾートを求め、巨額の投資と消費を繰り返すのか。その背景には、金融政策やAI時代の到来がもたらした世界的な「カネ余り」と、「退屈で、ひまな社会」の広がりがある。

富裕層との実際のやりとりやリゾートでのヒアリングをベースに分析した新書『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』より一部を抜粋・再編集して、世界の高級ブランドや超富裕層がいま日本に進出する理由を読み解く。

『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社+α新書）

【前編を読む】地方都市から「ルイ・ヴィトン」が消える!?…相次ぐ閉店ラッシュに地元民が上げる「悲鳴」

地方都市格差が拡大

日本全国の地方都市に共通するが、県庁所在地の駅前や繁華街の一等地であっても、アマゾンや楽天などECサイトやイオンモールなどショッピングセンターに商圏を奪われることで、個人向けの小売商業地としての役割は急激に低下している。駅前や繁華街の賑わいの象徴だった百貨店自体も苦戦し閉店するなど、その数自体も大きく減少している。

例えば、ルイ・ヴィトンの店舗がある鹿児島県鹿児島市の老舗百貨店「山形屋」は、業績不振のため私的整理の一種「事業再生ADR」を活用し経営再建中だ。また、既に、山形、岐阜、島根、徳島では百貨店はゼロとなっている。

閉店理由には、前述の?地域内の他の都市との競争に押され気味だった、ことも大きな要因だといえよう。首都圏における東京一極集中は無論、大阪、名古屋に加え、「札仙広福」と呼ばれる都市圏の求心力も高まっている。

北海道では札幌市、東北では仙台市、中国では広島市、九州では福岡市といった具合に各地方でも、ナンバーワンの中核都市への人口流入が続き、中心地の再開発などによる地価高騰により、ますますヒトとカネが集まる好循環が形成されている。一方で、周辺の他の地方都市は相対的に競争力を失って衰退し、地方都市の間でも格差が大きく広がってきているのだ。

2025年9月に国土交通省が発表した基準地価（2025年7月1日時点）によると商業地の変動率において、三大都市圏は前年比7.2％、「札仙広福」は同7.3％と全国平均の2.8％を大きく上回る高い上昇率を記録している一方、「札仙広福」を除く地方全体では1.0％の上昇に留まっている。

ルイヴィトンは予知していた

こうした動きを予知していたかのように、2015年以降、高知、熊本、旭川、大分、神戸、郡山、浜松、柏、水戸においてルイ・ヴィトンの店舗が閉店しているのだ。

その典型例の一つが神戸である。

ルイ・ヴィトンは、1983年、銀座に続く2号店として神戸に出店するなど神戸には2店舗を展開していたものの、2021年8月に「ルイ・ヴィトン 神戸阪急店」を閉店し、残るは2022年3月に移転オープンした「ルイ・ヴィトン 神戸店」のみである。

背景には、関西圏での大阪一極集中が挙げられよう。梅田の大規模再開発などもあり、大阪一極集中が進む一方で、神戸市では産業構造の変化による地元大企業の流出や衰退が進み、子育て支援などを拡充する明石市をはじめ周辺自治体との競争がシビアになり、人口が150万人の大台を割って減少に転じているのだ。

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