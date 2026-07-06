【「 ダンジョン飯 」第2期】 2027年10月 放送開始

アニメ「ダンジョン飯」第2期が2027年10月より放送開始されることが決定。合わせてウルトラティザービジュアルが公開された。

本作は、九井諒子氏によるマンガを原作としたアニメ第2期。魔物たちを“食べる”ことでダンジョン踏破を目指していく様が描かれている。

公開されたウルトラティザービジュアルでは、キメラ化したファリンと、彼女を支配する狂乱の魔術師・シスル、そして2人を追って迷宮の最奥を目指すライオス、マルシル、チルチャック、センシ、イヅツミらパーティーの姿が描かれている。

□「2027年10月より第2期放送決定！ウルトラティザービジュアル公開！」

(C)九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会