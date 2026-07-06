「ダンジョン飯」第2期が2027年10月放送決定！ キメラ化したファリンや狂乱の魔術師・シスルの姿がウルトラティザービジュアルで公開
【「ダンジョン飯」第2期】 2027年10月 放送開始
アニメ「ダンジョン飯」第2期が2027年10月より放送開始されることが決定。合わせてウルトラティザービジュアルが公開された。
本作は、九井諒子氏によるマンガを原作としたアニメ第2期。魔物たちを“食べる”ことでダンジョン踏破を目指していく様が描かれている。
公開されたウルトラティザービジュアルでは、キメラ化したファリンと、彼女を支配する狂乱の魔術師・シスル、そして2人を追って迷宮の最奥を目指すライオス、マルシル、チルチャック、センシ、イヅツミらパーティーの姿が描かれている。
□「2027年10月より第2期放送決定！ウルトラティザービジュアル公開！」
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥- 「ダンジョン飯」アニメ公式 (@dun_meshi_anime) July 4, 2026
#ダンジョン飯 第2期
2027年10月より放送決定
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『ダンジョン飯 Season2』
ウルトラティザービジュアル解禁
ファリンを救うためのライオスたちの旅路は
いよいよ物語の核心へ--
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