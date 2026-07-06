テニスの４大大会、ウィンブルドン選手権（５日＝日本時間６日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブ）の女子シングルス４回戦で世界ランキング１４位・大坂なおみ（２８）が同１位アリーナ・サバレンカ（ベラルーシ）を６―２、７―６のストレートで破り、自身初の準々決勝進出。日本女子では２００４年の杉山愛以来、２２年ぶりのベスト８入りとなった。

大坂はコート上のインタビューで「とても楽しい試合でした。もし負けていても、素晴らしい試合だったと言うと思う。本当に楽しかった。この（センター）コートで初めて勝った試合。とても大きな意味があります。この雰囲気に感謝しています」と満面の笑み。

さらに「そこ（スタンド）に母（環さん）がいるんです」と自ら切り出すと「彼女の料理に力をもらっています。ありがとう。今晩も、ご飯お願いね！ 日本食をたくさん作ってくれます。なので、日本食に感謝したいです」と母への思いを口にした。

４大大会は全米オープンと全豪オープンで２回ずつ優勝しているが、ウィンブルドンでは初の８強入り。大坂は芝コートでの好調の要因を問われると「（コーチの）トマシュ（ビクトロフスキ）に感謝したいです。そしてチームに感謝します」と語った。

次戦は世界９位カロリナ・ムホバ（チェコ）と４強進出をかけて対戦する。