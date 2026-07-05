横浜FMが新ユニホーム発表、日本の技法生かした独特デザイン

サッカーJリーグの横浜F・マリノスは5日、2026-27シーズンの新ユニフォームを発表した。伝統のトリコロールに「墨流し」から着想を得た柄を採用。日本代表と同じアディダス製である点も注目を集め、ファンから「過去一欲しいわ」との声が上がっている。

クラブの公式ウェブサイトなどで披露されたのは、青地の1stと白地の2ndの2種類。「水面に墨で描く日本古来の技法『墨流し』から着想を得たグラフィックを採用。港町・横浜で生まれたクラブにとって、水面に揺らぐその紋様は、人々と共に刻んできた歴史と誇りの証。トリコロールのオーラを纏った選手とファン・サポーターが、ピッチとスタンドを繋ぎ、クラブの魂を解き放つ」としている。

ファンからはXに賛辞が続々寄せられた。

「新ユニフォーム最高です！トリコロールの伝統とデザインが本当に美しい」

「今季のオーラ、デザインが渋すぎて鳥肌立つ…マリノスの青はやっぱり最高だな」

「日本代表と同じアディダス製でワクワク」

「サムライブルーとトリコロールの相性抜群」

「過去一欲しいわ」

「どっちにしようか」

「カッコイイ！」

「格好いい！あとは勝つだけ！！」

新ユニホームをまとうJ1リーグは8月7日に開幕する。



（THE ANSWER編集部）