Number_i、神宮寺勇太プロデュース楽曲「BUGS LIFE」デジタルリリース決定 新アー写・ティザー動画公開
【モデルプレス＝2026/07/05】Number_i（ナンバーアイ）が、新曲「BUGS LIFE」を7月13日にデジタルリリースすることを発表。神宮寺勇太がプロデュースを務める。
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この楽曲は、デジタル音像をキーとして、「デジタルというものは何か」というテーマを紐解いていくことから制作がスタートした楽曲。自分たちが今、こうしてファンの前に立って歌っている奇跡的な状況や、いくつもの偶然が重なり合って現在があることを、システムにおける一瞬の「バグ」に例え、そこから着想を得て歌詞の世界観が制作されている。
楽曲のベースとなるジャンルには、激しいサウンドが特徴の「フォンク（Phonk）」を採用。通常のフォンク特有の速いBPMをあえて抑えめに設定することで、Number_iの魅力である「ダンス」をしっかりと魅せる構成となっている。
さらに随所にアフリカンビートやラテンビートを取り入れ、Number_iらしい、いきなりビートが切り替わるスリリングな「スイッチ」展開が見どころとなっている。
またリリース発表と同時にアスキーアートを使用したティザー動画も公開され、本作の世界観に合わせたアーティスト写真も発表された。（modelpress編集部）
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◆Number_i、神宮寺勇太プロデュース楽曲配信決定
この楽曲は、デジタル音像をキーとして、「デジタルというものは何か」というテーマを紐解いていくことから制作がスタートした楽曲。自分たちが今、こうしてファンの前に立って歌っている奇跡的な状況や、いくつもの偶然が重なり合って現在があることを、システムにおける一瞬の「バグ」に例え、そこから着想を得て歌詞の世界観が制作されている。
さらに随所にアフリカンビートやラテンビートを取り入れ、Number_iらしい、いきなりビートが切り替わるスリリングな「スイッチ」展開が見どころとなっている。
またリリース発表と同時にアスキーアートを使用したティザー動画も公開され、本作の世界観に合わせたアーティスト写真も発表された。（modelpress編集部）
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