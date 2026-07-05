三谷幸喜氏、フジドラマ佐藤二朗・橋本愛の騒動に「一般論」を語る 「揉める時に、やっぱり一番大事なのは」
脚本・演出家の三谷幸喜氏が、4日放送の同局『情報7daysニュースキャスター』（毎週土曜 後10：00）に出演し、週刊文春報道をめぐるフジテレビドラマ『夫婦別姓刑事』の騒動に言及した。
【画像】橋本愛の事務所「株式会社EDEN」が声明発表
「文春オンライン」「週刊文春」が、『夫婦別姓刑事』に主演した佐藤二朗が共演の橋本愛にハラスメント行為を行ったのではないかと報じたもの。これに対し、フジテレビ、佐藤、橋本の事務所がそれぞれの見解を示し、大きな関心が寄せられている。
『情報7daysニュースキャスター』ではこの経緯を伝えた上で、安住紳一郎アナと三谷氏が語った。
三谷氏は「実際に何があったかよくわかんないからコメントもしづらいんですけども、これはあくまでも今回のこととは関係のないこととして、一般論としての話をこれからしますけども、一般論としての話ですよ」と切り出した。
そして「自分も経験あるんですけど、演劇の世界でも、映像の世界でも、現場で役者同士のコミュニケーションがうまくいかないみたいなのって、やっぱあるわけですよ。すごいどこにでもあります」とし、「揉める時に、やっぱり一番大事なのは、当人同士で言い争いをしない。あの人違うなとかって思ったらまず必ず演出家に言う、プロデューサーに言う、プロデューサーをはさむのが一番の解決策かなと僕は思うんですけども」と続けた。
その上で、三谷氏は「でも、やっぱり俳優さんの中にはすごい熱い人がいるじゃないですか」とし、安住アナは「まあ、そういう人が俳優さんをやってるわけですよね」と想像。
三谷氏は「そうなんです。だから、自分が言いたい。どうしても今言いたい。人を介するのも面倒くさいからどうしても今ここで言いたいみたいな男性俳優もいるわけですよね」とし「そういう人ってガッと言うと、男性俳優、顔がデカいから、圧があるわけですよ」と表現。安住アナが「それは今言う必要ないですね」と指摘すると、三谷氏は「一般論、一般論…」と繰り返し「だからやっぱり自分が思っている以上に相手が傷ついちゃうみたいなことがなくもないんですが」と語った。
【画像】橋本愛の事務所「株式会社EDEN」が声明発表
「文春オンライン」「週刊文春」が、『夫婦別姓刑事』に主演した佐藤二朗が共演の橋本愛にハラスメント行為を行ったのではないかと報じたもの。これに対し、フジテレビ、佐藤、橋本の事務所がそれぞれの見解を示し、大きな関心が寄せられている。
三谷氏は「実際に何があったかよくわかんないからコメントもしづらいんですけども、これはあくまでも今回のこととは関係のないこととして、一般論としての話をこれからしますけども、一般論としての話ですよ」と切り出した。
そして「自分も経験あるんですけど、演劇の世界でも、映像の世界でも、現場で役者同士のコミュニケーションがうまくいかないみたいなのって、やっぱあるわけですよ。すごいどこにでもあります」とし、「揉める時に、やっぱり一番大事なのは、当人同士で言い争いをしない。あの人違うなとかって思ったらまず必ず演出家に言う、プロデューサーに言う、プロデューサーをはさむのが一番の解決策かなと僕は思うんですけども」と続けた。
その上で、三谷氏は「でも、やっぱり俳優さんの中にはすごい熱い人がいるじゃないですか」とし、安住アナは「まあ、そういう人が俳優さんをやってるわけですよね」と想像。
三谷氏は「そうなんです。だから、自分が言いたい。どうしても今言いたい。人を介するのも面倒くさいからどうしても今ここで言いたいみたいな男性俳優もいるわけですよね」とし「そういう人ってガッと言うと、男性俳優、顔がデカいから、圧があるわけですよ」と表現。安住アナが「それは今言う必要ないですね」と指摘すると、三谷氏は「一般論、一般論…」と繰り返し「だからやっぱり自分が思っている以上に相手が傷ついちゃうみたいなことがなくもないんですが」と語った。