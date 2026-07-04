崔輝永（チェ・フィヨン）文化体育観光部長官と朴智星（パク・チソン）国際サッカー連盟（FIFA）分科委員会委員を共同委員長とする「K（韓国）−サッカー革新委員会」（革新委）が発足する。

文化体育観光部は3日、「革新委が6日、ソウル松坡区（ソンパグ）オリンピックパークテルで第一歩を踏み出す」と明らかにした。

革新委には崔輝永・朴智星共同委員長をはじめ、李栄杓（イ・ヨンピョ）、朴柱昊（パク・チュホ）解説委員らサッカー人と柳承敏（ユ・スンミン）大韓体育会会長、キム・スンヒ大韓サッカー協会専務理事、チョ・ヨンサン・プロサッカー連盟事務総長、ユ・ヨングン弁護士、キム・テヒ釜慶大教授など体育界の関係者および専門家らが委員として参加する。

文化体育観光部によると、革新委は2026FIFA北中米W杯をきっかけに提起されたサッカー革新要求を受け、K−サッカーガバナンス、幼少年選手育成、先端技術システム導入など韓国サッカーの未来の競争力を高めるための主要課題を総合的に議論する予定だ。

崔長官は最近、サッカー関係者および専門家らと相次いで会い、こうした認識を共有して意見をまとめた。

朴智星共同委員長は「今回の革新委員会を通じて、現場のさまざまな悩みを反映させながら大韓民国サッカーが進むべき方向を共に設計し、K−サッカーが持続的に成長できる未来を描いていく」と明らかにした。

崔輝永共同委員長はこの日、Xを通じて「一時的に運営される革新委は主な課題について総合的な議論を行う予定」とし「信頼があるサッカー人を中心に大韓民国サッカーのビジョンが樹立され、現場で実行されるよう支えていく」と説明した。

また「危機に直面した大韓民国サッカーを立て直すために朴智星、李栄杓、朴柱昊委員と共にK−サッカー革新委員会を構成することにも合意した」と伝えた。崔委員長は「K−サッカーがまた世界舞台の中央に堂々と復帰するという明るい希望を国民が抱けるように最善を尽くしていく」と強調した。