7月1日に約10年ぶりにシングルをリリースするなど、完全復活を印象づけている歌手の中森明菜（60）。このところ目覚ましい活躍を見せる明菜に対して「最盛期を思い出した」という声も少なくない。そんな中、《今田美桜が昔の中森明菜に似ていて萌える》といった反応が明菜ファンから頻出している。

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今田美桜（29）といえば、2025年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」で主演したほか、25年の「年間CM露出タレント」（ビデオリサーチ）で1位（29万0915秒）に輝くなど八面六臂の活躍ぶり。7月7日に始まる夏の連ドラ「クロスロード 〜救命救急の約束〜」（テレビ朝日系）で主演するなど第一線で引っ張りだこ、仕事が絶える様子もない。

「個性の塊であるはずの芸能人としては『他の芸能人に似ている』なんて言われたら嫌でしょうが、その一方で、明菜さんのファンから上がる声は総じて好意的。一方、今田さんのファンからも『今田美桜ちゃんは、中森明菜2.0って感じにみえる』といった、明菜さんの後継タレントではないかと喜ぶ声がXに上がっていますね」（週刊誌芸能記者）

「昨年にも2人が似ているという声が一時的に盛り上がった」

今田としては芸能界の大先輩に似ていると言われればうれしい限りだろう。また、「似ている」とはいえ褒め言葉とあらば、頭ごなしには否定できない以上、明菜として複雑か。なお、「昨年にも2人が似ているという声が一時的に盛り上がった」と語るのはテレビ番組制作会社ディレクターだ。

「25年9月に開催された『世界陸上』の生放送で、番組のイメージキャラクターを務めた今田さんに対し、“激似”の声が上がったことがあります。当該の放送日に今田さんは前髪を作っており、それが視聴者の目に留まったようです」

デコ出しの印象が多い今田だが、すでに似ている自覚があった明菜とのカブりを避けていた……なんてことはないか。

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