〈宝島さん夫婦殺害〉「クシャクシャにしてやる」ヤンチャだった金髪男と1500万円で“処分”まで依頼された刺青男は懲役30年の判決で泣きそうな表情に…元NHK子役は厳しい局面へ

2024年4月、東京・上野で焼肉店など約20店舗を展開した「サンエイ」社長・宝島龍太郎さん=当時（55）=と妻の幸子さん=同（56）=が殺害され、遺体が栃木県那須町に遺棄された事件で、東京地裁は３日、主犯格から依頼され２人の実行犯の手配に関わったとして殺人罪などで起訴された２人の男にいずれも懲役30年（求刑はいずれも無期懲役）を言い渡した。主犯格とされる被告は別の裁判で起訴事実を完全否認しているが、裁判所が捜査当局の事件の見立てを認めたことで他の被告も有罪・重刑となる見通しが強まった。

〈登場人物は刺青だらけ〉背中一面に「殿」と「姫」、腹には「鶴」の関根被告の刺青全身写真、平山被告の「カエルとダルマ」の和彫り、手の甲に♡マークと「Ｋ」のタトゥーを入れた若山被告

懲役30年「両被告とも重大な犯罪で他の首謀者や実行者と同等に罪状は重い」

判決が出たのは犯行の“指示役”“仲介役”とも呼ばれた佐々⽊光（30）被告と平⼭綾拳被告（27）だ。

起訴状が示す事件の構図はこうだ。宝島さん夫婦の経営に不満を持った長女の真奈美被告（33）と内縁の夫の関根誠端（せいは）被告（34）が殺害を計画。関根被告は上野でキャッチをしていた佐々木被告に実行部隊探しを命じる。

佐々木被告はクラブで知り合った平山被告に話を持ち込んだ。これを快諾した平山被告は、これまたクラブ仲間の姜光紀（カン・グァンギ）被告（22）と、NHKの大河ドラマ『軍師官兵衛』で主人公の子供時代を演じたことがある元子役俳優の若⼭耀⼈（キラト）被告（22）を引き入れる。

そして2024年４月15日夜、関根被告と謀った当時不動産会社役員・前⽥亮被告(38)が物件紹介名目で東京・東五反⽥の空き家のガレージに宝島さん夫妻を誘い出し、カン、キラトのふたりが電気コードで⾸を絞めたりハンマーで頭を殴ったりして殺害。遺体を平山被告の車で那須町まで運び⽕をつけて遺棄した――。

「検察はこれら７被告を殺人や死体遺棄罪の共同正犯として起訴しました。６月に佐々木、平山両被告の公判が先頭を切って始まり、佐々木被告は起訴事実を認め、平山被告は『佐々木被告に指示された』としてほう助に当たると主張しました。どちらの被告の弁護人も判決は懲役20年程度が適当だと主張していました」（司法記者）

裁判員裁判の結果、３日の判決で地裁は起訴事実をほぼ認定。平山被告は、

「実行犯を探しただけではなく、凶器の提供、実行犯への指示、死体の遺棄場所を決めるなど重大な犯罪で必要な役割を果たした」

と共同正犯が成立するとして幇助犯にすぎないとの主張を一蹴。さらに、

「両被告とも重大な犯罪で他の首謀者や実行者と同等に罪状は重い」

と、他の５被告にも相当不利となる認定を言い渡した。

太りすぎた佐々木被告、泣きそうな表情の平山被告

佐々木被告は判決をじっとうつむいたまま聞いた。法廷でその姿を見た佐々木被告の知人は、

「佐々木は（逮捕前より）太りすぎてる。（留置場で）焼肉定食でも出てるのか」と口にした。

逮捕前の佐々木被告は“ヤンチャ”で有名だった。事件の約2か月前の2024年２月中旬に上京した佐々木被告はサンエイの系列店が並ぶ「宝島ロード」と呼ばれる一角で、サンエイとは無関係のバーの客引きをしていた。当時を知る飲食店経営者は、

「キャッチをするときは敬語もきちんとつかって客とのトラブルはなかったのですが、酒を飲むと豹変し狂暴になった。一度、夜道で軽くぶつかった若い男性が一言二言なにか言った瞬間にとびかかって相手をボコボコにしてました。大慌てで止めに入って佐々木を押さえ、相手に『逃げろ』と言って逃がしたことがあります」

と証言。別の関係者も、

「あるガールズバーで新人のボーイが粗相をしたら『オモテ出ろ』『クシャクシャにして歩けなくするぞ』とそのボーイを店の外に連れ出し、顔を相手の鼻にあたるくらい近づけてメンチをきって、ボーイは泣いてましたね。他のコンセプトカフェでも“顔見知り”のお客が女の子に偉そうにしていたら『態度が悪い』とボコボコにしていました」

と話していた。

いっぽうの平山被告は、３日の判決公判にもこれまで同様ぴしっとしたスーツで現れたが、これまでの堂々とした様子は消え、虚ろな表情だった。判決の言い渡し中には時折泣きそうな表情にもなっていた。

長身で高校までサッカーに明け暮れた平山被告はスポーツ業界に関係する専門学校に進む。ここを卒業した2019年ごろから、本人のSNSではクラブと思しき店でシャンパンを手に持つ写真など、生活の変化をうかがわせる投稿が増加。

髪を金髪に染めてサングラスをかけ、いかにもヤンチャっぽい雰囲気を漂わせ、「#チームゴミ」と名付けた3人グループで親指を立てたキメ顔の写真もポストしている。

肩にライオンの洋彫りの刺青を入れ、事件直前にはカエルとダルマと小槌の和彫りの刺青を足に入れた平山被告は、佐々木被告からまず死体を遺棄する実行グループを探せるかと言われると二つ返事で即答。

さらに、関根被告からの要求に基づき“コロシから処分まで”を1500万円でやってくれ、とのオーダーが来たと佐々木被告が改めて電話で言ってきた時には、

「（報酬が）でかいですね～。やります」

と即答したと佐々木被告は供述している。（♯44）

「（好きな言葉は）お金」と答えた元人気子役は…

佐々木被告はさらに法廷で、殺人・死体遺棄部隊を指揮する男として見つけてきた平山被告を“発注主”の関根被告に会わせた後、関根被告は、

「いかつく見える。ヤクザっぽく見える。やればできるじゃん。マジで見つけてきたんだ」

と安心したような様子を見せていたとも証言した。

その平山被告が連れて来たカン、キラトの両被告も、殺人と死体遺棄というオーダーをほとんど即決で引き受け、夫婦２人を殺害する計画はわずか１週間ほどの間にチームが作られ実行に移されたことが、これまでの捜査でわかっている。

しかしカン、キラト組が遺棄した夫婦の遺体は翌日には発見されて身元がわかり、完全犯罪計画は瓦解。平山被告はすぐに警視庁に出頭してカン、キラト両被告がやったと供述し、今回の公判でこれが「自首」にあたるとして減刑を求めたりもしている。

結局、東京地裁は判決で自首が「成立する」と認めたものの、「量刑に大きく影響しない」として佐々木被告と同じ罰を言い渡した。

これで、“主犯格”とされる関根被告や、平山被告に計画に引き込まれ平山被告に“売られた”形のカン、キラト両被告らも法廷で厳しい局面になることが予想される。

事件直前の2024年3月、カン被告とともに、TikTok配信者の街頭インタビューに応じたキラト被告は、

「（好きな言葉は）お金」「世の中、必要なのは顔とカネ」

と口にしていた。こうした人生観の末の行動が、これから裁かれることになる。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班