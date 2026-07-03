落語家の立川志らく（62）が人気ユーチューバーのヒカル（35）を客分の弟子として迎え、落語家デビューさせる。高座名は立川さぎ志で、8月3日に東京・明治座で初公演を行う。

演目は未定だが、ヒカルの独演会の形を取る。志らくは「批判は当然ながらあります。でも才能のある若者のやる気を受け止めるのが年長者の役目。そしてその事が滅亡に向かう落語界を救うひとつになる事だと信じています」と強い決意を口にした。

弟子入りのきっかけは、2人によるYouTubeの対談企画。4月にヒカルがタモリ（80）を「全く面白くない」と批判したことに端を発する。志らくは「全方向にけんかを売る姿、自信過剰でありながらおびえがあるところが若い頃の私にそっくり」とヒカルにほれ込んだ。

「もし（師匠の立川）談志が生きていたら、絶対に気に入って面白がっていたはず」と賛辞を送るほど話芸の才能を評価している。

ヒカルも生の志らくの高座を見るなどして、伝統芸能の奥深さに触発された。古典落語への情熱が芽生え、自分なりの解釈を交えた「落語解説」という形で周囲や配信で発信をしてきた。そして「『本物の芸』を目の当たりにして、自分もここで挑戦したいと確信した」と、落語界では異例のLINEで弟子入りを直訴。志らくも「その言葉、待っていました」と二つ返事で快諾し、客員での弟子入りが決まった。

人気ユーチューバーによる落語界への殴り込み。その裏には志らくが抱く、伝統芸能の未来に対する危機感がある。ヒカルの高座は落語に触れてこなかった若年層の掘り起こしに貢献すると信じている。そうした期待も込めて志らくは「批判するのは落語ファンに多い。だから駄目なんだよ」と強い言葉で警鐘を鳴らしている。2人の異端児が落語界に旋風を巻き起こす。