元TOKIOの山口達也さん（54）が山でタケノコ掘りを行い、試行錯誤しながらキッチンで調理する姿を公開し、反響が寄せられている。

【映像】アルバイト中の丸刈り×ひげ姿の山口達也さん

山口さんは2023年3月に「株式会社山口達也」の設立を発表。アルコール依存症は完治しないと医師から宣告され「この病気と一生付き合っていこうと決めました」と明かしていた。Xでは「依存症全般」に対する講演活動の様子やトレーニングに励む動画など、日常について発信。

2024年11月には一般女性と結婚したことを報告していた。2026年6月24日に更新したYouTubeチャンネルでは、芸能界を離れた後に実家に帰り、建築関係のアルバイトをしていたことを告白。丸刈りにひげを蓄えた姿が印象的な当時の写真を披露し、話題になっていた。

自然の中でタケノコ掘りに挑戦

2026年7月1日には山でタケノコ掘りを行い、調理する動画を公開。倒木を突き破るようにして生えていたタケノコを1人で収穫し、YouTube撮影のために借りたという部屋へ帰宅した。

「下ごしらえって実はやったことがない」と明かしながらも、動画で勉強しながら試行錯誤してアク抜きを行っていった。アク抜き後はタケノコのバター醤油炒めを作り「柔らかい。うまいです。固いところもちゃんと火が通ってます」と、食べる様子を公開している。

この投稿にファンからは「俺たちの鉄腕DASHが帰ってきた」「やっぱり自然の中にいるのが似合う」「昔のダッシュ村を思い出し、懐かしさが溢れる！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）