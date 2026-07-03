佐藤二朗、報道に反論するX投稿 1時間で340万表示超え、“関心の高さ”が数字に
俳優の佐藤二朗（57）が3日、自身のXを更新。主演したフジテレビ系ドラマ『夫婦別姓刑事』をめぐり、『文春オンライン』および『週刊文春』で、共演した橋本愛に対するハラスメント行為が報じられたことについて改めて言及した。この投稿が、わずか1時間で340万件を超える表示となっており、関心の高さが数字にも表れた（7月3日午前10時16分時点）。
【写真】佐藤二朗の反論投稿、コメントは2000件超え…
佐藤はXを通じて「勿論、偏った記事とは思ってましたが、ここまでとは」と切り出し、「ステレオタイプの『か弱い若い女性』と『典型的な昭和のパワハラオヤジ』を完全に創作してる」と投稿。続けて「最大級の『注意』や『警戒』が必要と痛感していた僕が、そんな態度を取れる訳がない。自分の身を守る為にも」と主張し、「嘘はやめて下さい」と強い言葉で反論した。
投稿は3日午前9時15分だが、瞬く間に広がり、1時間後の午前10時16分の時点で、表示数340万を超えるなど、大きな関心を集めている。
騒動をめぐっては、『文春オンライン』が1日、主演を務めた佐藤の共演者に対するハラスメント行為があったと報道。これに佐藤の事務所は一連の経緯を説明するとともに、報道内容に「到底受け入れることはできません」と反論。佐藤も自身のSNSで「数々の『ほんとうのこと』が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります」と記していた。
同ドラマは俳優の佐藤と橋本がW主演を務め、4月14日にスタート。コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマとして、6月23日に最終回を迎えていた。
【写真】佐藤二朗の反論投稿、コメントは2000件超え…
佐藤はXを通じて「勿論、偏った記事とは思ってましたが、ここまでとは」と切り出し、「ステレオタイプの『か弱い若い女性』と『典型的な昭和のパワハラオヤジ』を完全に創作してる」と投稿。続けて「最大級の『注意』や『警戒』が必要と痛感していた僕が、そんな態度を取れる訳がない。自分の身を守る為にも」と主張し、「嘘はやめて下さい」と強い言葉で反論した。
騒動をめぐっては、『文春オンライン』が1日、主演を務めた佐藤の共演者に対するハラスメント行為があったと報道。これに佐藤の事務所は一連の経緯を説明するとともに、報道内容に「到底受け入れることはできません」と反論。佐藤も自身のSNSで「数々の『ほんとうのこと』が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります」と記していた。
同ドラマは俳優の佐藤と橋本がW主演を務め、4月14日にスタート。コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマとして、6月23日に最終回を迎えていた。