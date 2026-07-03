【渡辺 優子】「費用は出すから好きにして」結婚式の準備で孤独になった花嫁が気づいたバツイチ再婚相手の問題

結婚式の準備は、ふたりにとって初めての大きな共同作業だ。

会場選びやゲストリストの作成、衣装選び、当日の進行など、決めることは想像以上に多い。その過程で、お互いの価値観や考え方が見えてくる。何を優先するのか、お金をどう使うのか、意見が違ったときにどう話し合うのか。結婚式の準備は、結婚生活の予行演習とも言われる。

なかでも、どちらかが再婚というケースでは、過去の経験が思わぬ形で影響することがある。後悔や失敗を繰り返したくない、という思いが、目の前の相手との関係に影を落としてしまうことも少なくないという。

こうした相談を数多く受けてきたのが、「トキハナ」の現役ウエディングプロデューサー・渡辺優子さんだ。「トキハナ」は、プランナー経験豊富な専属カウンセラーが、カップルに合った結婚式場探しを無料でサポートするサービス。渡辺さんは11年にわたり、さまざまなカップルの結婚式を見届けてきた。

今回は、再婚相手との結婚式準備のなかで起きたすれ違いを通して、結婚前に知っておきたい3つのポイントについて、渡辺さんの寄稿でお伝えする。

「目の前の相手との結婚式は初めて」

結婚式の準備は、ふたりにとって初めての大きな共同作業です。会場を選び、ゲストを決め、衣装を選び、当日の流れを作っていく。決めなければならないことが次々と出てきて、時間もお金も気力も膨大にかかります。そのプロセスの中で、ふたりはお互いの価値観や本音と向き合うことになります。

何を優先するか。お金をどう使うか。余裕がなくなったときにどんな態度をとるのか。意見が食い違ったとき、どう話し合うのか。

結婚式の準備は、これから始まる結婚生活の予行演習とも言えます。これまで私は、準備の過程でふたりの関係性がより深まる場面とともに、思わぬ課題が浮かび上がる場面も見てきました。

その中には、どちらかが再婚というカップルも少なからずいました。

もちろん、多くのカップルはとても良い形で準備を進めていました。過去の経験を踏まえて、「今度こそ、もっと相手と向き合おう」と意識している人は多いものです。コミュニケーション不足を悔やんだからこそ、今回はふたりでちゃんと時間を作って、ひとつひとつ相談しながら、ていねいに進めようとする。

たとえ再婚であっても、「目の前の相手との結婚は、そして結婚式は初めて」だからと、大切にしようとする。そんなおふたりをご友人やご家族も、温かく見守り、祝福するのを見てきました。

一方で、前回の経験が思わぬ形で影響し、準備が進まなくなるケースもありました。今回は、再婚カップルの結婚式準備のなかで、私が実際に見てきたこと、知っておいてほしいことについて、お伝えします。

「挙式スタイルは、制限されることがある」

保険会社に勤める41歳の男性と、事務職の33歳の女性がいました。マッチングアプリで出会い、お互いの堅実なところに惹かれて交際をスタート。男性は彼女の生活力に安心感を、女性は彼の博識さとポジティブな考え方に救われていたといいます。子どもを希望していた女性は、交際1年で結婚するかどうかを決めたいと伝え、その言葉とおり、交際スタートから1年後に結婚しました。

男性がバツイチであることは、出会ってすぐに明かされたと言います。「40代だったらむしろ経験があって良いだろう」と、特に気にしていなかったそうです。

ところがふたりは式場探しを始めたころに、最初の壁にぶつかります。

「チャペルで式を挙げたい」という希望があったのですが、希望の教会で、受けられないことがわかったのです。

離婚歴がある場合、キリスト教式には注意が必要です。希望のチャペルで式を挙げようとしたカップルが、直前になって離婚歴があることが判明して、挙式ができなくなってしまったこともありました。気持ちを込めて選んだ会場で、着々と準備を進めてきたのに、それが直前に覆されたときのショックは計り知れません。

カトリック式のチャペルでは、原則として離婚歴がある場合に挙式ができないとされていますが、ご事情や状況によっては、神父との面談を重ねた上で「婚姻無効の宣言」という手続きを経て、挙式が認められるケースもあります。すべての判断において神父の裁量が大きな役割を担っているのです。

一方、ホテルや専門式場に併設されているチャペルは、プロテスタントであることがほとんどです。プロテスタントは一般的に離婚を赦しており、牧師との面談やカウンセリングを経てOKとするケースが多いですが、面談がマストというわけではありません。

牧師先生の判断や教会の方針によって対応はさまざまで、面談の回数や進め方も異なります。まずは式場に確認してみることをおすすめします。

「好きにして」は、相手を孤独にする

こんなケースもあります。

専門学校で出会った31歳同士のアパレル系のカップルで、始まりは友人でした。社会人になり数年ぶりに再会したふたりは価値観が近く、散歩に出かけたり、お揃いのアクセサリーを少しずつ集めたりしているうちに、親友のような関係から、同棲を経て交際3年で結婚を決めました。

ふたりは、「地味婚にしよう」と、話し合ったうえで相談に来たと言いましたが、打ち合わせになると、口論が始まりました。新婦は、本当は地味婚になんか、したくなかったのです。「地味婚でいいよ」と言ったのは、相手に合わせただけで、自分の気持ちをちゃんと伝えていませんでした。

さらに問題だったのは、新郎の姿勢でした。打ち合わせには出席するものの、ほとんど意見を言わないのです。

「費用は自分が出すから好きにして」というスタンスで、新婦がひとりで全てを抱えることになっていったのです。

新婦は友人にも家族にも相談できませんでした。結婚を喜んでくれている家族や友人に、心配をかけたくなかったからです。けれども、ひとりでできる量には限界があります。

新婦は少しずつ追い詰められて、やがて「彼は、本当は私と結婚式したくないんじゃないか」と思うようになりました。

危機的状況に、新郎のヒアリングをしてみると、新郎の「結婚したい」気持ちに偽りはなく、ただ、「ふたりで一緒にいること」が幸せで、式自体にはあまり意味を感じていないようでした。問題は、それをふたりで話し合ったことが、一度もなかったということ。

途中、新婦の家族が新郎を問い詰める場面もありました。新郎はさらに何も言わなくなりました。「新婦と同じ考えでなければ責められる」と感じてしまったためでしょう。

再婚カップルには、この新郎のような「費用は自分が出すから好きにして」というパターンが少なくありません。結婚式の準備の大変さを過去の経験からわかっているため、相手に任せようとしてしまう。もちろん、ラクしよう、という気持ちだけでなく、相手にいろいろ理想があるのなら、そのとおりにしてあげたいという優しさもあるのでしょう。

でも、相手が求めているのはお金ではなく、一緒に考えること。互いに向き合い、ともに作り上げていきたいのです。

「好きにして」と言われて、自由になんでもできる、と喜ぶ新婦を見たことがありません。結婚式のすべてをひとりで判断し、ひとりで責任を負わなければならない準備期間は、結婚前から始まる孤独の時間です。

「前回の結婚を基準にしない」

最初に紹介した再婚カップルは、教会での挙式問題をどうにか乗り越えましたが、また別の壁にぶつかりました。

男性は前妻との結婚式を大規模に挙げた経験から、結婚式は「準備が大変」「お金がかかる」というネガティブな思いを持っていました。そのため、新婦が希望を口にするたびに、前妻との式の話を持ち出し、消極的な姿勢を見せるのです。

女性側からすれば、自分たちの結婚式なのに、なぜ前妻との過去が基準になるのか、理解できません。

ドレス選びでも、同じことが起こりました。女性はレースをたっぷり使ったAラインのウェディングドレスに憧れていました。ところが前妻が着ていたドレスと雰囲気が似ているという理由で、反対されてしまったのです。結局選んだのは、シルクの飾りの少ないストレートラインのドレス。悪くはない。でも、着たかったものではありませんでした。

やりたい演出ができない、本当は着たかったドレスが着られない、呼びたい人が呼べない。選択肢が前妻との比較で狭まっていく。新婦のやるせなさが、準備全体に影を落としていました。

◇再婚だからこそ、過去の経験を活かせることはたくさんある。

だが、過去の経験にこだわり過ぎれば、ふたりのための結婚式ではなくなってしまうだろう。

過去の経験は、過去のもの。今回の結婚式は、ふたりにとっては初めてのもの。

「失敗」や「後悔」に縛られてはいないか、前回と同じになるからという理由で相手の希望を否定していないか。準備の途中で何か感じることがあったなら、一度立ち止まって考えてみてほしいと、渡辺さんは言う。

後編「『母が見ていないから決められない』結婚式の準備中に破談になった33歳男性が見落としていたこと」では、費用は新郎側の家族が全額負担することから、決定前になんでも母親の意向をうかがうケースをお伝えする。

【後編】「母が見ていないから決められない」結婚式の準備中に破談になった33歳男性が見落としていたこと