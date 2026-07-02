【くら寿司実食レポ】くら寿司のプレミアム回転寿司「無添蔵」新型店舗がオープン 際立つ鮮度とネタの厚みで楽しむ特別な食体験
「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社が、7月9日にプレミアム回転寿司「無添蔵 新宿店」をオープンする。一般のくら寿司とは一線を画す店舗設計や、新たな仕入れ・サービスの取り組みとともに、一足早く体験した新鮮ネタのクオリティをレポートする。
【写真】おしゃれ＆おいしそう！“寿司屋のアフタヌーンティー”
■非日常と上質を演出する空間設計
無添蔵の最大の特徴とも言えるのが、そのたたずまいと空間設計である。店舗の外観および内装は、「大人が通う秘密の隠れ家」を彷彿とさせる落ち着いた和のデザインで統一されており、一般のくら寿司が持つファミリー向けのにぎやかな印象とは大きく異なる。
9日にオープンを迎える新宿店では、来店客が「非日常と上質」を体感できるよう、最大級のスペースを用いた空間設計がなされている。総座席数は193席（ボックス29席、カウンター19席）にのぼり、無添蔵ブランドとして過去最大規模を誇る大型店舗だ。このゆとりある上質な店舗設計によって、ブランドが目指すプレミアムな世界観を形にしている。
■「無添蔵」独自の3つのこだわり
今回の新型店舗の展開にあたり、無添蔵ブランドとして主に3つの新たなこだわりが提示された。
・新幹線を活用した鮮魚輸送： 北海道・東北新幹線を活用し、地方の市場で水揚げされたばかりの極めて鮮度の高い地魚を店舗までダイレクトに搬送。従来の物流網を超えるスピード感で提供する。
・国産茶とのペアリング： 茶師十段である池田研太氏が監修した厳選の国産茶を複数種類用意。ネタの脂の乗りや味わいに合わせて最適な一杯を組み合わせる、新しい食事のスタイルを提案する。
・最大級のゆとりあるスペース： 空間と食材・サービスの両面からプレミアム感を追求し、非日常な上質さを実現している。
■店舗を彩る新コンセプトメニューと多様な商品展開
店舗内には、無添蔵の魅力を象徴する限定メニューの数々が並んだ。新幹線輸送による希少な函館鮮魚や豪快なカニ、大皿に美しく盛られた「夏の旬魚肴盛り合わせ」や華やかな「寿司屋のアフタヌーンティー」など、特別感のあるメニューがそろう。
また、本格的な「国産茶ペアリング」のほか、定番の寿司皿や茶碗蒸し、天ぷら、充実したスイーツまで幅広く用意されており、素材の質の高さが伝わる充実のラインナップとなっていた。
■試食レポート：ネタの厚みと鮮度が際立つ、価格以上のバリュー
・【地中海産】本まぐろ 大とろ（一貫） 380円
※9日、10日の二日間限定キャンペーン価格。通常は580円のものを380円で販売
期間限定の特別価格として非常に安価に提供されているが、クオリティに妥協はない。口に入れた瞬間に上質な脂が溶け出す仕上がりであり、筋っぽさもなく、ネタの厚みも十分に確保されている。
・大切りオーガニックはまち一貫 150円
※9日〜18日までのキャンペーン価格。通常は二貫400円のものを150円で販売
こちらも期間限定価格での提供。特筆すべきは鮮度の高さで、身の引き締まり具合と適度な歯ごたえ、および青魚特有の臭みが一切排除されたクオリティを維持している。
・本まぐろ 上赤身 300円
赤身ならではの濃厚な旨味と酸味のバランスが美しい一皿。大とろとはまた異なる、まぐろ本来の深い味わいを楽しむことができる。
・えんがわ 390円
一般的な回転寿司のえんがわと比較して、一回り大きなサイズ感と特有のコリコリとした食感が際立つ。脂の甘みが強く、噛むほどに旨味が広がる。
・天然大えび（一貫） 380円
大ぶりのサイズ感で提供される。海老本来のぷりっとした食感と強い甘みを存分に味わうことができる。
・浜名湖産特上うなぎ 740円
厚みのあるうなぎが豪快にシャリに乗る。身は非常にふっくらと柔らかく仕上げられており、タレの風味に負けないうなぎ自体の旨味とコクが感じられる。
どのネタも新鮮さ、厚さ、そしておいしさが徹底されており、無添蔵ならではのこだわりが詰まった特別感のある食体験ができる空間であった。単なる食事の場にとどまらず、空間そのものがぜいたくなひとときを演出してくれるため、日常のプチぜいたくや大切な人との食事にも重宝しそうだ。
9日の新宿店オープンを機に、仕事帰りや週末にふらりと立ち寄れる「大人の隠れ家」として、新たな選択肢になるのではないだろうか。
【写真】おしゃれ＆おいしそう！“寿司屋のアフタヌーンティー”
■非日常と上質を演出する空間設計
無添蔵の最大の特徴とも言えるのが、そのたたずまいと空間設計である。店舗の外観および内装は、「大人が通う秘密の隠れ家」を彷彿とさせる落ち着いた和のデザインで統一されており、一般のくら寿司が持つファミリー向けのにぎやかな印象とは大きく異なる。
■「無添蔵」独自の3つのこだわり
今回の新型店舗の展開にあたり、無添蔵ブランドとして主に3つの新たなこだわりが提示された。
・新幹線を活用した鮮魚輸送： 北海道・東北新幹線を活用し、地方の市場で水揚げされたばかりの極めて鮮度の高い地魚を店舗までダイレクトに搬送。従来の物流網を超えるスピード感で提供する。
・国産茶とのペアリング： 茶師十段である池田研太氏が監修した厳選の国産茶を複数種類用意。ネタの脂の乗りや味わいに合わせて最適な一杯を組み合わせる、新しい食事のスタイルを提案する。
・最大級のゆとりあるスペース： 空間と食材・サービスの両面からプレミアム感を追求し、非日常な上質さを実現している。
■店舗を彩る新コンセプトメニューと多様な商品展開
店舗内には、無添蔵の魅力を象徴する限定メニューの数々が並んだ。新幹線輸送による希少な函館鮮魚や豪快なカニ、大皿に美しく盛られた「夏の旬魚肴盛り合わせ」や華やかな「寿司屋のアフタヌーンティー」など、特別感のあるメニューがそろう。
また、本格的な「国産茶ペアリング」のほか、定番の寿司皿や茶碗蒸し、天ぷら、充実したスイーツまで幅広く用意されており、素材の質の高さが伝わる充実のラインナップとなっていた。
■試食レポート：ネタの厚みと鮮度が際立つ、価格以上のバリュー
・【地中海産】本まぐろ 大とろ（一貫） 380円
※9日、10日の二日間限定キャンペーン価格。通常は580円のものを380円で販売
期間限定の特別価格として非常に安価に提供されているが、クオリティに妥協はない。口に入れた瞬間に上質な脂が溶け出す仕上がりであり、筋っぽさもなく、ネタの厚みも十分に確保されている。
・大切りオーガニックはまち一貫 150円
※9日〜18日までのキャンペーン価格。通常は二貫400円のものを150円で販売
こちらも期間限定価格での提供。特筆すべきは鮮度の高さで、身の引き締まり具合と適度な歯ごたえ、および青魚特有の臭みが一切排除されたクオリティを維持している。
・本まぐろ 上赤身 300円
赤身ならではの濃厚な旨味と酸味のバランスが美しい一皿。大とろとはまた異なる、まぐろ本来の深い味わいを楽しむことができる。
・えんがわ 390円
一般的な回転寿司のえんがわと比較して、一回り大きなサイズ感と特有のコリコリとした食感が際立つ。脂の甘みが強く、噛むほどに旨味が広がる。
・天然大えび（一貫） 380円
大ぶりのサイズ感で提供される。海老本来のぷりっとした食感と強い甘みを存分に味わうことができる。
・浜名湖産特上うなぎ 740円
厚みのあるうなぎが豪快にシャリに乗る。身は非常にふっくらと柔らかく仕上げられており、タレの風味に負けないうなぎ自体の旨味とコクが感じられる。
どのネタも新鮮さ、厚さ、そしておいしさが徹底されており、無添蔵ならではのこだわりが詰まった特別感のある食体験ができる空間であった。単なる食事の場にとどまらず、空間そのものがぜいたくなひとときを演出してくれるため、日常のプチぜいたくや大切な人との食事にも重宝しそうだ。
9日の新宿店オープンを機に、仕事帰りや週末にふらりと立ち寄れる「大人の隠れ家」として、新たな選択肢になるのではないだろうか。