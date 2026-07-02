【感動】「だいぶ汚れが落ちた」真っ黒な野犬の子犬を保護！初めてのシャンプーと一心不乱にご飯を食べる姿が愛おしすぎる
YouTubeチャンネル「にゃんちゅうばぁCatTuber」が、「【野犬 子犬 お名前募集】真っ黒の子犬を保護しました」と題した動画を公開しました。動画では、少し前に偵察した現場近くで新たに保護された、野犬の子犬の初めてのシャンプーからご飯までの様子が収められています。
段ボールに入れられてやってきたのは、真っ黒な毛並みの子犬。「男の子だね」という言葉とともに、さっそく初めてのシャンプーが始まります。体がとても小さいため、収納ケースをお風呂代わりにして洗っていきます。大人しく洗われている子犬ですが、お湯につかると体にたくさんのダニやノミがついていることが判明。さらに緊張のあまりお風呂の中で「ウンチしちゃったね」とハプニングも発生します。
血を吸って膨らんだ大きなダニも見つかり、丁寧に取り除きながら何度かシャワーですすいでいくと、最初は真っ黒だったお湯の泡も徐々に白くなっていきました。「だいぶ汚れが落ちた」とすっかり綺麗になり、タオルに包まれた子犬の顔つきはどこかスッキリしたように見えます。
その後はノミやダニが落ち切るまで、一時的な隔離生活へ。ケージの中にご飯が置かれると、最初は気付かない様子でしたが、匂いに釣られて一心不乱に食べ始めます。お腹がいっぱいになると寝床の毛布で遊び始め、怖がって固まる様子も見せず、すっかり落ち着いた姿を見せました。動画の最後では、この新入りの男の子に向けて素敵なお名前を募集しており、これからの健やかな成長が楽しみな内容となっています。
段ボールに入れられてやってきたのは、真っ黒な毛並みの子犬。「男の子だね」という言葉とともに、さっそく初めてのシャンプーが始まります。体がとても小さいため、収納ケースをお風呂代わりにして洗っていきます。大人しく洗われている子犬ですが、お湯につかると体にたくさんのダニやノミがついていることが判明。さらに緊張のあまりお風呂の中で「ウンチしちゃったね」とハプニングも発生します。
血を吸って膨らんだ大きなダニも見つかり、丁寧に取り除きながら何度かシャワーですすいでいくと、最初は真っ黒だったお湯の泡も徐々に白くなっていきました。「だいぶ汚れが落ちた」とすっかり綺麗になり、タオルに包まれた子犬の顔つきはどこかスッキリしたように見えます。
その後はノミやダニが落ち切るまで、一時的な隔離生活へ。ケージの中にご飯が置かれると、最初は気付かない様子でしたが、匂いに釣られて一心不乱に食べ始めます。お腹がいっぱいになると寝床の毛布で遊び始め、怖がって固まる様子も見せず、すっかり落ち着いた姿を見せました。動画の最後では、この新入りの男の子に向けて素敵なお名前を募集しており、これからの健やかな成長が楽しみな内容となっています。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
犬の散歩中に捨て猫を拾ったことがきっかけで、犬猫の預かり・保護・ＴＮＲとできることをできる範囲で活動しています。
youtube.com/@cattuber1122 YouTube