サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督率いる日本は6月29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルに1-2で敗れた。試合前の塩貝健人の発言を巡り、塩貝のインスタグラムにはブラジルサポーターなどからコメントが殺到。過激な声がある中、コメント欄を閉じない21歳に、ファンが注目している。

塩貝は決勝T1回戦前、ブラジルは昔は強かったなどといった趣旨の発言をし、それがブラジルにも伝わっていた。

元日本代表の本田圭佑も自身のYouTubeチャンネルで「いい方向には転ばなさそう。向こうが挑発と捉えて、より謙虚にしたたかにやってくる」「周りがどうこう言うのは、無知な子供に無知なことめちゃくちゃ叱ってるみたいな」などと指摘していた。

1-2で敗れた後、スポーツ予測市場プラットフォームの「ポリマーケット・スポーツ」は、ブラジルのクーニャが「ワールドカップ5回優勝だぞ……お前なんかちっぽけなもんだ！」と塩貝に言い放ったと伝えた。

塩貝のインスタグラムの直近2つの投稿のコメント数は合計100万を突破。ブラジルサポーターからの厳しい声も多く炎上状態となっているが、21歳はコメント欄を閉じず。X上のファンからは様々な声が上がった。

「メンタル最強ですね」

「言ってしまったことは良くないけど失敗も批判も自分の糧にして突き進む強心臓」

「塩貝みたいなタイプは逆にこれでモチベーション上げていくんだと思う」

「塩貝さんはこのままの強気でいてほしい 頼もしいじゃないか！」

「コメ欄閉じないのは偉い。頑張ってバネにしてほしい」

塩貝は1次リーグ初戦のオランダ戦は後半39分に途中出場。その後、チュニジア戦、スウェーデン戦、ブラジル戦は出番がなかった。



（THE ANSWER編集部）