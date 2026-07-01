「幼なじみを生き埋め」倉本幹太容疑者の素顔　掘った穴で作業中の被害者にトラックの土砂を一気にかぶせ殺害か　広島・三原市

2026年3月、広島・三原市で幼なじみの徳田雅希さん（当時29）を生き埋めにして殺害した疑いが持たれている倉本幹太容疑者（29）。

1日朝、送検された倉本容疑者は、徳田さんに2トントラックに積んでいた土砂を一気にかぶせたとみられることが分かりました。

1日午前8時半過ぎ、検察庁に身柄を送られた倉本幹太容疑者。

倉本容疑者は2026年3月、広島・三原市の会社敷地に掘った穴に幼なじみの徳田雅希さんを埋めて殺害した疑いが持たれています。

近隣住民によりますと、敷地で3月に2日ほどかけて重機が作業を行っていたといい、ショベルカーと土を載せた青いダンプカーがこの場所にあったということです。

さらに、明らかになった犯行手口。

倉本容疑者が事前に会社敷地内で掘った穴で徳田さんが作業していたところに、2トントラックに積んでいた土砂を一気にかぶせたとみられることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。

周辺の防犯カメラには、倉本容疑者と徳田さんが事件現場に2人で向かう様子が映っていた一方、立ち去る際に映っていたのは倉本容疑者1人だけだったということです。

この間に、倉本容疑者が徳田さんを土に埋めたのでしょうか。

警察の調べに対し、倉本容疑者は「私はしていません」と、容疑を否認しているということです。

殺害された徳田さんと倉本容疑者は、幼なじみ。

写真には、にこやかな笑顔を見せる2人の様子も。

徳田さんの仕事仲間：

（徳田さんは）明るくて、コミュニケーションも上手な方だった。

一方で、倉本容疑者は徳田さんに約700万円にも及ぶ多額の借金をしていたことが分かっています。

さらに倉本容疑者と徳田さんは、東広島市の放火殺人事件で共犯関係にあったとされています。

その放火殺人事件とは、2026年2月、リフォーム会社社長の川本健一さん（当時49）が自宅で首を刃物で刺されて殺害され、家を燃やされたものです。

倉本容疑者は川本さんのおいに当たり、川本さんが経営していた会社の元従業員でもあったといいます。

そして、この放火殺人事件について警察が捜査する過程で徳田さんが容疑者として浮上しました。

警察は、共犯関係にあった徳田さんを倉本容疑者が口封じなどのため殺害したとみて詳しく調べています。

1日朝、送検された倉本容疑者。

川本さんが経営するリフォーム会社の従業員だった倉本容疑者は、さまざまな金銭トラブルを抱えていたということです。

倉本容疑者は、自身が勤務する川本さんの会社や取引先に対し、被害総額1000万円余りに及ぶ詐欺や横領事件ですでに起訴されています。

その金はギャンブルに費やし、8000万円もの損失を出していたということです。

警察は東広島市と三原市、2つの事件の背景に金銭トラブルがあった可能性も視野に捜査を進めています。