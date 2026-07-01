【チャンネル開設】吉田知那美がYouTubeを始動！「もぐもぐタイム」など企画案を披露
カーリング選手の吉田知那美が「【初投稿】吉田知那美のちなみにチャンネル、はじまりました！」を公開。自身のYouTubeチャンネルの開設を報告し、今後の配信内容や意気込みを語る様子を届けています。
スタッフから誘いを受けたことがきっかけで開設を決意したという吉田。以前から動画配信には興味があったものの多忙で実現できず、「あの好きなYouTubeをやる時がついに来た」と喜びをにじませました。
チャンネルの方向性については、まず「何を見たいかを教えてほしい」とファンから企画をコメント欄で募集。自身がやってみたいこととして、プロカーリング選手の日常やトレーニング風景の発信を挙げました。また、現在は東京と長野県の野沢温泉村に加え、海外を行き来する多拠点生活を送っていることから、Vlog形式の動画や愛車のランドクルーザーでのドライブトークなどにも意欲。
さらに、2018年の新語・流行語大賞にノミネートされた「もぐもぐタイム」にちなみ、夫より食べるという「大食い」を生かした食事動画の構想も披露。その他にも、大好きなスナックでの「ちーママ」修行や、「お話を聞くプロフェッショナル」として他のアスリートへのインタビュー企画、親交の深いフィギュアスケートの樋口新葉らとのコラボレーションなど、次々とアイデアを出しました。
動画内では、チャンネル名が「吉田知那美のちなみにチャンネル」に決定したことも発表。動画の終盤、吉田はファンに向けて「人生の記録みたいなものもみなさんとシェアできたら」と語りかけ、「みなさんの声を反映していきたい」と締めくくりました。氷上とは一味違う、彼女の新たな一面が今後も発信されていく予定です。
スタッフから誘いを受けたことがきっかけで開設を決意したという吉田。以前から動画配信には興味があったものの多忙で実現できず、「あの好きなYouTubeをやる時がついに来た」と喜びをにじませました。
チャンネルの方向性については、まず「何を見たいかを教えてほしい」とファンから企画をコメント欄で募集。自身がやってみたいこととして、プロカーリング選手の日常やトレーニング風景の発信を挙げました。また、現在は東京と長野県の野沢温泉村に加え、海外を行き来する多拠点生活を送っていることから、Vlog形式の動画や愛車のランドクルーザーでのドライブトークなどにも意欲。
さらに、2018年の新語・流行語大賞にノミネートされた「もぐもぐタイム」にちなみ、夫より食べるという「大食い」を生かした食事動画の構想も披露。その他にも、大好きなスナックでの「ちーママ」修行や、「お話を聞くプロフェッショナル」として他のアスリートへのインタビュー企画、親交の深いフィギュアスケートの樋口新葉らとのコラボレーションなど、次々とアイデアを出しました。
動画内では、チャンネル名が「吉田知那美のちなみにチャンネル」に決定したことも発表。動画の終盤、吉田はファンに向けて「人生の記録みたいなものもみなさんとシェアできたら」と語りかけ、「みなさんの声を反映していきたい」と締めくくりました。氷上とは一味違う、彼女の新たな一面が今後も発信されていく予定です。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
プロカーリングチーム「タイフーンカーリングクラブ」に所属する吉田知那美です！この度、「吉田知那美のちなみにチャンネル」を開設しました！ ここでは、カーリングのことはもちろん、日々のトレーニングやオフの日常などを発信していければと思っています。やって欲しい企画など質問もコメント欄で大募集しています！
youtube.com/@chinaminichannel YouTube