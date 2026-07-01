石川県小松市の県立小松特別支援学校から行方が分からなくなっている10歳の男子児童を捜索していた消防隊員が1日午前11時すぎ、学校からおよそ1.5キロ離れた十二ヶ滝で子どもとみられる1人を発見し、救助しました。警察が容体の確認を進めています。

行方不明になっているのは、小松市金平町の県立小松特別支援学校に通う小学部5年の10歳の男子児童で、30日午前11時ごろ、「トイレに行く」と言って教室を出たのを最後に行方が分からなくなっています。

男子児童は身長131センチ、体形はやせ型で、白色の半袖Tシャツに青色のハーフパンツを身に着けていたということです。

消防によりますと30日、学校からおよそ1.5キロの十二ヶ滝周辺で、警察犬が人のにおいを検知したということです。

また学校から十二ヶ滝へ向かう道路沿いに設置された防犯カメラ映像には、30日午前11時すぎ、特徴がよく似た子どもが滝の方向へ走る様子が捉えられていました。

警察や消防などが1日早朝からおよそ200人態勢で捜索を再開しましたが、1日午前11時すぎに、十二ヶ滝の滝つぼで消防が子どもとみられる1人を発見し、救急搬送しました。警察が容体の確認を進めています。