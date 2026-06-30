「早く上がってきてくれ」巨人27歳右の長距離砲の2打席連続弾、ファームで3戦3発にG党熱視線、昨季11本塁打をマーク「あの打ち方で逆方向はえぐい」

リチャードは1軍再昇格を目指す（C）産経新聞社

巨人の右の長距離砲、リチャードがファームで猛アピールを続けている。

6月30日に行われたヤクルトとのファーム交流戦に「4番・三塁」で出場、9回に5号2ランを放つなど2打席連続弾をマーク。この試合は5打数2本塁打を含む2安打4打点と大暴れとなった。

【動画】軽く振って逆方向、2打席連続弾と圧巻のパワーを示したリチャードの打撃シーン

1点を追う8回無死二塁での場面では西舘昂汰の外角低め150キロを捉えるとセンターバックスクリーンに豪快にアーチをかけ、さらに9回だ。1死三塁の好機に荘司宏太の外角低め140キロを軽く振り逆方向へ。圧巻のパワーで2打席連続弾をマーク。直近3試合では3発と勢いをつけてきた。

21日に1軍登録抹消後は打率.357、3本塁打、7打点と再びの1軍昇格を見据える。