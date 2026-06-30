「セキュリティは金で買うもんだ」YouTuberが直面した身バレと脅迫から学ぶ、自分を守るための徹底対策
YouTubeチャンネル「パジメ | Pajime」が、ネット社会の恐るべき闇に直面した最新動画「身バレして脅迫されてます…その内容がエグすぎるんだけど」を公開。自身に向けられた悪質な脅迫の全貌と、その背後にあるアメリカの個人情報漏洩の生々しい実態を暴露し、大きな波紋を広げている。
事の発端は、パジメの元に届いた1通の不審なメールだった。添付されたPDFを開くと、そこには本名や電話番号だけでなく、現在住んでいる「自宅の住所」が正確に記載されていたという。
さらに文面には「アダルト動画を見てマルウェアに感染したお前の恥ずかしい姿を録画した」とあり、秘密を守る対価として2000ドル分のビットコインを要求する内容だった。「動かないなら自宅を訪ねるのが一番手っ取り早い」という文言と共に、自宅周辺と思われるストリートビューの画像まで添付されており、これにはパジメも「マジで怖いっす」と本気で恐怖を露わにした。
その後も、殺害予告をほのめかすものを含め、計3件の脅迫メールが執拗に届く事態に。不審に思ったパジメが検索エンジンで自身の本名を打ち込むと、住所や学歴といったあらゆる個人情報が誰でも閲覧できる状態になっていた。
背景にあるのは、アメリカで合法的に多数存在する「データブローカー」と呼ばれる業者の存在だ。彼らが収集して販売する個人情報が流出し、犯罪者に悪用されるケースが後を絶たないという。
一時は絶望的な状況に陥ったパジメだったが、ここで最新テクノロジーを武器に応戦を試みる。AIツールのChatGPTを活用して解決策を模索し、Googleへの個人情報削除リクエストや、情報掲載サイトへの直談判、データブローカーへのオプトアウト（拒否手続き）を徹底的に実行。執念の対策が功を奏し、最終的にネット上に散らばった自身の情報を「すべて削除」することに成功したという。
動画の最後、パジメは日本に住む視聴者にとってもこれは決して他人事ではないと強く警告。「セキュリティはすごく大事だから」「セキュリティは金で買うもんだ」という重みのある言葉で、現代を生きるすべての人へ自己防衛の重要性を訴えかけた。
背筋が凍るような脅迫メールのリアルな中身、そして絶望からネット上の全情報を消し去った「具体的な逆転の削除テクニック」は、自衛のためにもぜひ動画でその詳細を確かめてほしい。
事の発端は、パジメの元に届いた1通の不審なメールだった。添付されたPDFを開くと、そこには本名や電話番号だけでなく、現在住んでいる「自宅の住所」が正確に記載されていたという。
さらに文面には「アダルト動画を見てマルウェアに感染したお前の恥ずかしい姿を録画した」とあり、秘密を守る対価として2000ドル分のビットコインを要求する内容だった。「動かないなら自宅を訪ねるのが一番手っ取り早い」という文言と共に、自宅周辺と思われるストリートビューの画像まで添付されており、これにはパジメも「マジで怖いっす」と本気で恐怖を露わにした。
その後も、殺害予告をほのめかすものを含め、計3件の脅迫メールが執拗に届く事態に。不審に思ったパジメが検索エンジンで自身の本名を打ち込むと、住所や学歴といったあらゆる個人情報が誰でも閲覧できる状態になっていた。
背景にあるのは、アメリカで合法的に多数存在する「データブローカー」と呼ばれる業者の存在だ。彼らが収集して販売する個人情報が流出し、犯罪者に悪用されるケースが後を絶たないという。
一時は絶望的な状況に陥ったパジメだったが、ここで最新テクノロジーを武器に応戦を試みる。AIツールのChatGPTを活用して解決策を模索し、Googleへの個人情報削除リクエストや、情報掲載サイトへの直談判、データブローカーへのオプトアウト（拒否手続き）を徹底的に実行。執念の対策が功を奏し、最終的にネット上に散らばった自身の情報を「すべて削除」することに成功したという。
動画の最後、パジメは日本に住む視聴者にとってもこれは決して他人事ではないと強く警告。「セキュリティはすごく大事だから」「セキュリティは金で買うもんだ」という重みのある言葉で、現代を生きるすべての人へ自己防衛の重要性を訴えかけた。
背筋が凍るような脅迫メールのリアルな中身、そして絶望からネット上の全情報を消し去った「具体的な逆転の削除テクニック」は、自衛のためにもぜひ動画でその詳細を確かめてほしい。
YouTubeの動画内容
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