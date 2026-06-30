松岡昌宏、亀梨和也＆田中みな実の結婚祝福「和也とみな実ちゃん“タッチ”でしょ」本人から直接連絡も
【モデルプレス＝2026/06/30】元TOKIOの松岡昌宏が30日、都内で行われた「ネオレバルミン錠」新CM発表会に登壇。亀梨和也と田中みな実の結婚を祝福する場面があった。
【写真】元TOKIO松岡、自宅まで送った元モー娘。メンバー
きのう6月29日に亀梨と田中は、結婚と第1子妊娠を公表。「思わずテンション上がった出来事」と聞かれた松岡は「『よかったな』と思うのは、1番近々でいうと亀梨ですね」と自らその話題に触れ、「亀梨と田中みな実さんのご結婚は『おめでとう！』と心から思いましたね！“和也とみな実ちゃん”、『タッチ』でしょう！本当によかったなって思います」と笑顔で祝福。さらに『タッチ』の登場人物つながりで、「達也もYouTube始めたらしいですけど」と元メンバーの山口達也の話題にもさりげなく触れていた。
さらに松岡は、亀梨から直接連絡があったことも明かし「『おめでとう』って（返信した）。こんなにうれしいことはない。めでたい、めでたい」と喜んでいる様子だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元TOKIO松岡、自宅まで送った元モー娘。メンバー
◆松岡昌宏、亀梨和也＆田中みな実の結婚祝福
きのう6月29日に亀梨と田中は、結婚と第1子妊娠を公表。「思わずテンション上がった出来事」と聞かれた松岡は「『よかったな』と思うのは、1番近々でいうと亀梨ですね」と自らその話題に触れ、「亀梨と田中みな実さんのご結婚は『おめでとう！』と心から思いましたね！“和也とみな実ちゃん”、『タッチ』でしょう！本当によかったなって思います」と笑顔で祝福。さらに『タッチ』の登場人物つながりで、「達也もYouTube始めたらしいですけど」と元メンバーの山口達也の話題にもさりげなく触れていた。
◆松岡昌宏、亀梨和也からの連絡明かす
さらに松岡は、亀梨から直接連絡があったことも明かし「『おめでとう』って（返信した）。こんなにうれしいことはない。めでたい、めでたい」と喜んでいる様子だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】