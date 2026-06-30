タレント・山口もえが29日、自身のインスタグラムを更新。夫と人間ドックに出かけた際のエピソードを明かし、共感を呼んでいる。



【写真】めっちゃパパしてるやん 家庭での爆問・田中の姿

「パパさんと2人で人間ドックの日♡笑」と書き出した山口。夫でお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二に「『一緒に行こうよ』『病院のランチが美味しいよ』と誘われ…笑」と行くようになったきっかけを明かしながら、「年に一回の恒例行事」となった人間ドックを受けに行ったことを報告した。



山口は38歳で2人(長女、長男)の子連れで2015年に当時50歳だった田中と結婚(ともに再婚)。17年に田中との間に女児を出産し、3人のママとなっている。「もう何年も続けてるんだけど パパさんと人間ドックに行くようになって 見つかったものもあったりして 感謝してます!!」というが、続けたのは「でも…」の言葉。



「でもさ今日は 自分が検査早く終わったからって 私をおいてさっさと家に帰るって それ…どうなん？」と首をひねる。「スーパー一緒に寄ってから 帰るとか考えないのかな？ 結婚11年となると… こんなものなのでしょうか？笑」とユーモア交じりに夫への“不満”をこぼした。とはいえ、添えた写真はテーブルの上で手を合わせたショット。愛が伝わってくる。



ファンからは「一緒に帰らないとあかんよ」「何年経とうがそれはないわー」「お仕置きが必要ですね～」や「吹き出しました うちもそんな感じです」という声も。「我が家は行き帰りは一緒なのですが、病院の中では一切会話せず隣にも座らず」と実体験も寄せられた。ほかにも「空気みたいになっていくけど でも深いところで結びついているのかも」「そんなもんだけど、 やっぱ寂しいよね」「愚痴るmoeさん 可愛い」などコメント欄が盛り上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）