CIOは、ハンディファン『CIO Handy Fan』を6月30日に発売することを発表した。価格は9,980円（税込）で、Amazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどで販売される。

【画像あり】カラーはブラックとホワイト 本体機能

本製品は、手持ち・首掛け・卓上使用に対応し、充電中でもファンを使用できるハンディファンだ。応援購入サービスMakuakeで実施されたプロジェクトでは、6,400人以上から応援購入があったという。カラー展開はブラックとホワイトの2色。

ファン部分にはパワフルな風を生み出す2枚羽構造を採用。風量は弱・中・強・ターボの4段階で調整でき、ファンのみ使用時は風量「弱」で約6.5時間の連続稼働に対応する。さらに冷却プレートを素早く冷やすペルチェ冷却機能を搭載しており、首元などに当てることで直接的な冷感が得られる設計だ。

付属のスタンド充電器にセットすれば、充電しながら卓上扇風機としても使用可能。ボタンひとつで最大120度の首振りに対応する。付属のストラップを使えば首にかけてハンズフリーで使え、バッテリー部分にはカラビナホルダーも搭載されている。

また、ファン部分とバッテリー部分を切り離して使える分離設計を採用。ファンを使わない季節は3400mAhのモバイルバッテリーとして利用できる。バッテリー部分にはUSB-Cコネクタを搭載しており、スマートフォンに直接差し込んで充電することも可能だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）