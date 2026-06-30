オランダは恋人との間に授かった第2子の流産が発覚したガクポが先制弾

北中米ワールドカップ（W杯）は6月29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦が行われ、日本と同じF組を勝ち上がったオランダ代表がPK戦の末にモロッコ代表に敗れ、決勝トーナメント1回戦で姿を消した。

ドイツ代表とパラグアイ代表の一戦に続き、2試合連続で延長でも決着がつかず、PK戦にもつれ込んだ。勝ったモロッコ代表は4位だった前回大会に続いてベスト16に進んだ。

試合は序盤からややモロッコ優勢の試合展開となった。キャプテンのDFアクラフ・ハキミが攻撃の軸となり、セットプレーやミドルシュートからオランダゴールに迫るチャンスを再三作りだした。オランダはGKバルト・フェルブルッヘンが2度のファインセーブを披露して失点を免れた。

押し込まれ気味だったオランダは後半のハイドレーションブレイク明けに身長197センチ長身FWボウト・ベグホルストとMFトゥーン・コープマイネルスを投入。すると後半27分、GKのロングボールをベグホルストが頭でつなぎ、抜け出したFWクリセンシオ・サマーフィルのラストパスを走り込んきたFWガクポが右足で蹴り込んで先制に成功した。

今大会期間中に恋人との間に授かった第2子の流産が発覚したガクポはゴール直後に頭を抱えてピッチにうずくまった後、目に涙を浮かべながら天を仰いだ。

だが、後半アディショナルタイムに入った直後、モロッコ代表は、左サイドからのクロスにDFイッサ・ディオプが頭で合わせて、土壇場で同点に追いついた。試合はドイツ対パラグアイの一戦に続いて延長戦に突入。延長でも決着がつかず、PK戦にもつれ込んだ。

先攻のオランダ代表は1人目のMFトゥーン・コープマイネルスが決めると、続くモロッコ代表のMFニール・エル・アイナウイのシュートは枠外に。だが、オランダ代表は2人目のMFユスティン・クライファートのシュートがポストを直撃。オランダ、モロッコはともに4人目が外して迎えた5人目、オランダのFWクリセンシオ・サマーフィルのシュートをモロッコのGKヤシン・ブヌがストップ。モロッコ5人目のMFイスマイル・サイバリがきっちり決めて、激戦に終止符を打った。（FOOTBALL ZONE編集部）