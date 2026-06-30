タレントの山田まりやが３０日、都内で会見し、舞台俳優の草野とおると離婚合意したと発表した。

山田と草野は２００８年に結婚し、１２年に長男が誕生したが、「５〜６年別居していた」という。会見では「離婚届を元旦那さんに送って、合意書の確認とかをして送り返してくれたので、私が渋谷区役所に持って行って受理していただきました。２２日に離婚が成立したという風になります」と報告。「双方、納得してのスッキリした離婚。『おめでとう』って言われて『ありがとう』と素直に言いたい」と円満離婚を強調した。

離婚合意に際して、民間のオンライン離婚調停サービス「ｗａｋａｉ」を活用。４月から導入された共同親権を利用することで同意し、登録から約１か月で離婚成立に至った。「５、６年別居している中で、なかなか離婚に進めなかった。ｗａｋａｉさんのサービスを知り、もめない離婚を目指してのサービスなので、まさにその通りできたので、感謝しております」と語った。

離婚の直接的な理由に関しては言及しなかったものの、「夫婦で生きるスピードが全然違かった。前の旦那さんは石橋をたたいて渡らないタイプ。私はそこを高飛びで越えていくタイプだった」と表現。「仕事のこととか、先を見据えて思う事があった」と明かした。

今後の人生について、恋愛などを考えているのかと聞かれると「その質問を待ってました（笑）。私、無類のイケメン好きでハードルがあるんですけど、今はＢＴＳがいれば生きていけるんで、（恋愛は）大丈夫です！ 男女ともに年齢層幅広く友達もいたりして、さみしいとかがないんですよね」と明るく語った。