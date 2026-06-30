破局？ それとも、交際継続？

トップアイドルとTBSの人気女性アナから女優に転身したタレント。そんな疑問が常に渦巻いていたカップルだった――。

「発端は、’24年元旦に各スポーツ紙による元KAT-TUNの亀梨和也さん（40）と元TBSのアナウンサーで女優の田中みな実さん（39）の熱愛報道でした。二人の年齢を考えてゴールインは間近では？ とも囁かれ、大きな話題となりました」（芸能記者）

だが、このビッグカップルが世間を賑わせた期間は意外と短かった。芸能記者が当時を振り返る。

「その頃、亀梨さんの“先輩”や“同僚”が次々と結婚を発表したんです。同じ月にDOMOTOの堂本剛さん（47）とももいろクローバーZの百田夏菜子さん（31）、元KAT-TUNの中丸雄一さん（42）と元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜さん（34）がゴールインしたため、亀梨さんと田中さんの話題が自然と薄まってしまったんでしょうね」（前出・芸能記者、以下同）

その後、‘24年4月に放送された石原さとみ（39）主演のドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）で亀梨と田中がなんと共演することになるのだが、

「あまりのタイミングの良さに“熱愛報道は番宣だった？”という声が多くあがってしまった。同年6月にはFRIDAYが田中さんを直撃。亀梨さんとの交際について質問するも、田中さんは無言……。どのメディアもツーショットやお互いの自宅の出入りなどをキャッチできなかったため、“交際報道の真偽”が揺らいでしまった」

その後も女性セブンが二人の破局を報じたり、週刊女性が交際継続を報じたりと混沌を極めていた。時は流れて’26年6月29日、田中が亀梨との結婚・妊娠を発表したのだ。

実は発表の約1週間前に、亀梨は結婚・子育てへの“本音”を漏らしていて――。

21日放送の『おしゃれクリップ』（日テレ系）に出演した亀梨。MCの3人の子を持つ山崎育三郎（40）に「想像つかないもん。プラスアルファ、ご家族とか……。自分で手いっぱいなのに」と発言。すると井桁弘恵（29）から「そこへの願望は？」とツッコまれ、亀梨は自身の結婚観について語ったのだ。

「“20代の時から結婚願望はあった”“子どもは好き”と告白していました。さらには“子どもは好きだけど、おいっ子やめいっ子、友達の子どもは“点でしかない”。生活ではないから『かわいい』でおさまる”と冷静に話していました。子育ての大変さに想像をめぐらせて、“いつかはそりゃあ自分もね”などと語っていました」（スポーツ紙記者）

同番組で亀梨は“結婚は遠い未来”のように話していたのだが……。 「そもそも、亀梨さん側が番組の制作側に“結婚や子どもの話”にOKを出していたということ」と話すのは、前出の芸能記者だ。

「井桁さんが番組内でいきなり亀梨さんに切り込んだとは考えにくいでしょう。事前にそういった話を振るという打合せはあったはずです。世間的には結婚・妊娠発表が急転直下のように思えますが、同番組でジャブを打っていたのかもしれませんね」（芸能記者）

パパ・亀梨のインタビューが待ち遠しい。