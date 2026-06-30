首里城徒歩15分の328室シティリゾート！ NBIホールディングス「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」

記事ポイント NBIホールディングスが2026年7月31日に那覇の328室ホテルを取得予定首里城まで徒歩約15分・那覇空港から車約15分のシティリゾート立地コアグローバルマネジメントへの運営変更とリブランド・改修で競争力を強化 NBIホールディングスが2026年7月31日に那覇の328室ホテルを取得予定首里城まで徒歩約15分・那覇空港から車約15分のシティリゾート立地コアグローバルマネジメントへの運営変更とリブランド・改修で競争力を強化

NBIホールディングスが、沖縄県那覇市に位置する「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」の取得を発表しました。

バリューアップと運用を目的としたファンド「NBI那覇開発」が売主との間で売買契約を締結し、2026年7月31日の取得を予定しています。

NBIホールディングス「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」

取得予定日：2026年7月31日施設名称：インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート（リブランド後名称）所在地：沖縄県那覇市松川40アクセス：那覇空港から車で約15分、那覇I.C.より車で約8分、首里城まで徒歩約15分構造規模：鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き16階建敷地面積：10,961.94m²（3,315.98坪）延床面積：21,928.18m²（6,633.27坪）客室数：328室

「ヒューイットリゾート」は、国内35施設以上を運営するコアグローバルマネジメントが展開するホテルブランドです。

「インフィニシス（INFINISIS）」は「INFINITY（無限）」と「OASIS（安らぎ）」を組み合わせたブランド名で、全天候型シティリゾートをコンセプトにしています。

那覇市松川に位置するこのホテルは、鉄筋コンクリート造16階建・客室数328室の大型施設で、インフィニティプールも備えています。

リブランドと改修でホテルの競争力を強化

取得後はホテル運営者をコアグローバルマネジメントへ変更し、リブランドを実施したうえで、改修工事を含む戦略的なバリューアップ投資を進めます。

中長期的な資産価値の向上を目指す方針で、首里城至近というロケーションを活かしたシティリゾートとしての競争力を一層高める計画です。

500億円超のホテル・旅館投資計画の第1号案件

NBIホールディングスは2025年4月より全国のホテル・旅館等への投資を開始し、国内機関投資家や金融機関の協力を得て2027年3月期までに全国へ500億円超の投資を行う予定です。

今回の「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」取得は、「NBIリゾート・シティホテル投資」の第1号案件に位置づけられ、従来のホテル・旅館投資に加え大規模ホテルへの取り組みを示す案件となっています。

首里城まで徒歩圏内というロケーションで、インフィニティプールを備えた328室の大型ホテルが、改修とリブランドを経て新たな滞在体験を提供できる施設に生まれ変わります。

沖縄・那覇のシティリゾートとして、観光からビジネスまで幅広い滞在シーンで利用できるホテルになる予定です。

「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」の取得予定日はいつですか？

A. 2026年7月31日を予定しています。バリューアップと運用を目的としたファンド「NBI那覇開発」が売主との間で売買契約を締結しています。

Q. 取得後はどのような運営変更と改修が行われますか？

A. ホテル運営者をコアグローバルマネジメントへ変更し、リブランドを行ったうえで改修工事を含む戦略的なバリューアップ投資を実施します。中長期的な資産価値の向上を目指す予定です。

Q. ホテルの規模と首里城へのアクセスは？

A. 鉄筋コンクリート造16階建・客室数328室の大型施設で、首里城まで徒歩約15分、那覇空港から車で約15分の距離に位置しています。

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