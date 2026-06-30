【ディズニーストア「トイ・ストーリー5」新グッズ】 6月30日より 順次発売

ディズニーストアは、6月30日より「トイ・ストーリー」の新作グッズをディズニーストア店舗とオンラインストアにて販売する。今回、ディズニーストア渋谷公園通り店にて、新作グッズと特設エリアを撮影してきた。

ディズニーストア渋谷公園通り店

1階の天井には空を飛ぶバズの姿も

今回販売されるのは、7月3日公開予定の映画「トイ・ストーリー5」に関連した新たなコレクション。ジェシーやフォーキー＆カレン・ビバリーのぬいぐるみのほか、ドールセットやフィギュアセット、またタブレット「リリーパッド」のトートバッグなど日常で使えるアイテムも登場する。

注目は、「トイ・ストーリー」のキャラクターが一斉に描かれた総柄の半袖シャツ。歴代キャラクターがギュウギュウに詰まったデザインとなっており、着れば「トイ・ストーリー」愛を表現できる一品となっている。さらにエイリアンのショルダーバッグ、ハムのお腹に収納できるぬいぐるみ型のエコバッグなど、ポップなアイテムが揃っている。

なお渋谷公園通り店では、7月23日まで「トイ・ストーリー」をテーマにした特設エリアが3階に登場している。初代「トイ・ストーリー」から「トイ・ストーリー5」までをイメージした5つのフロアが設置されており、数々の「トイ・ストーリー」グッズと合わせて楽しむことができる。各所はフォトスポットにもなっており、記念撮影にも最適となっている。

3階フロア全体が「トイ・ストーリー」の特設エリアとなっている

ディズニーストアではおなじみ「あいこじゃけん」には、「トイ・ストーリー」デザインのランダムカードが登場する。じゃんけんをして「あいこ」になるのがプレゼントの条件だが、取材時は「『トイ・ストーリー5』の5を手で表すと……？」と大ヒントをくれた

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