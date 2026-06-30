ツール・ド・フランス2026、開幕から3日間連続無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７月４日（土）より開幕する世界最大級の自転車ロードレース『ツール・ド・フランス2026』において、「ABEMA de J SPORTS」にて開幕初日から３日間連続で無料生中継することを決定した。
『ツール・ド・フランス』は、毎年７月に約３週間にわたり開催される世界最大級の自転車ロードレース。選手たちは総距離3,000kmを超える過酷なコースを駆け抜け、総合首位の証である黄色いジャージ「マイヨ・ジョーヌ」を目指す。美しい街並みや壮大な景色を駆け抜ける華やかさと山岳ステージをはじめとする難関コースで繰り広げられる選手たちの熱戦を同時に楽しめるのも本大会の大きな魅力。
2026年大会は、スペイン・バルセロナで開幕し、最終的にパリ・シャンゼリゼへと至る総距離3,333km、全21ステージで開催。ピレネー山脈やアルプス山脈を越える過酷な山岳ステージなども組み込まれ、世界最高峰の選手たちによる３週間にわたる熱戦が繰り広げられる。
今回「ABEMA de J SPORTS」では、大会開幕となる７月４日（土）の第１ステージから、７月５日（日）の第２ステージ、７月６日（月）の第３ステージまでを３日間連続で無料生中継。大会初日にはバルセロナ市街地を舞台に55年ぶりとなる「第１ステージでのチームタイムトライアル」が行われるほか、２日目には起伏に富んだ周回コース、３日目にはフランスとスペインの国境にまたがるピレネー山脈を越えるルートが待ち受ける。
なお、７月４日（土）放送の第１ステージには聖飢魔IIのルーク篁参謀、７月５日（日）放送の第２ステージにはSKE48の荒野姫楓がゲストとして登場。熱狂的なロードレースファンで知られる２人とともに世界最高峰のロードレースの魅力を多彩な視点でお届けする。
また、「ABEMA de J SPORTS」および「ABEMA de WOWSPO」では、本大会の全21ステージを生中継。「ABEMA de J SPORTS」または「ABEMA de WOWSPO」に加入いただいた方は、開幕からフィナーレまで世界最高峰の選手たちが繰り広げる３週間にわたる熱戦のすべてを楽しめる。
（C）AbemaTV, Inc.
『ツール・ド・フランス』は、毎年７月に約３週間にわたり開催される世界最大級の自転車ロードレース。選手たちは総距離3,000kmを超える過酷なコースを駆け抜け、総合首位の証である黄色いジャージ「マイヨ・ジョーヌ」を目指す。美しい街並みや壮大な景色を駆け抜ける華やかさと山岳ステージをはじめとする難関コースで繰り広げられる選手たちの熱戦を同時に楽しめるのも本大会の大きな魅力。
今回「ABEMA de J SPORTS」では、大会開幕となる７月４日（土）の第１ステージから、７月５日（日）の第２ステージ、７月６日（月）の第３ステージまでを３日間連続で無料生中継。大会初日にはバルセロナ市街地を舞台に55年ぶりとなる「第１ステージでのチームタイムトライアル」が行われるほか、２日目には起伏に富んだ周回コース、３日目にはフランスとスペインの国境にまたがるピレネー山脈を越えるルートが待ち受ける。
なお、７月４日（土）放送の第１ステージには聖飢魔IIのルーク篁参謀、７月５日（日）放送の第２ステージにはSKE48の荒野姫楓がゲストとして登場。熱狂的なロードレースファンで知られる２人とともに世界最高峰のロードレースの魅力を多彩な視点でお届けする。
また、「ABEMA de J SPORTS」および「ABEMA de WOWSPO」では、本大会の全21ステージを生中継。「ABEMA de J SPORTS」または「ABEMA de WOWSPO」に加入いただいた方は、開幕からフィナーレまで世界最高峰の選手たちが繰り広げる３週間にわたる熱戦のすべてを楽しめる。
（C）AbemaTV, Inc.