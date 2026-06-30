「ここで終わるようなチームじゃない」元主将・吉田麻也の目にも涙。指摘した日本とブラジルの差は？「本来なら純也とか大然とかが…」
［北中米W杯ラウンド32］日本 １−２ ブラジル／６月29日／ヒューストン・スタジアム
現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で、日本代表は南米の強豪ブラジルと対戦。佐野海舟のゴールで先制したものの、１−２で逆転負けを喫し、決勝トーナメント初勝利を逃した。
サポートプレーヤーとして帯同した吉田麻也は試合後、こうコメントした。
「チームは間違いなく強くなってきていると思います。ほぼ90分以上、ガチンコのブラジルと１対１でこれるというのは、間違いなく進歩の表われだと思いますけど、やっぱりぱりもう一歩の差はこれから突き詰めていかなきゃいけないところです」
元主将は「ここで終わるようなチームじゃないなと感じていたので、ここさえ突破できればもっともっと上にいけたんじゃないかなという気持ちはあります」と悔やんだ。
南野拓実と三笘薫が怪我でメンバーに入れず、鈴木唯人も故障明け。大会中には久保建英まで負傷し、層が厚かったはずのシャドーが手薄となった。
「本来なら（伊東）純也とか（前田）大然とかが途中から出てペースを変えるのがプランだったと思う」と話したうえで、「総合力の差です」とブラジルとの差異を指摘した。
取材対応中、うっすら目が光る場面もあった吉田。サポートプレーヤーとして、チームと一緒に戦った37歳の夏が終わった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で、日本代表は南米の強豪ブラジルと対戦。佐野海舟のゴールで先制したものの、１−２で逆転負けを喫し、決勝トーナメント初勝利を逃した。
サポートプレーヤーとして帯同した吉田麻也は試合後、こうコメントした。
「チームは間違いなく強くなってきていると思います。ほぼ90分以上、ガチンコのブラジルと１対１でこれるというのは、間違いなく進歩の表われだと思いますけど、やっぱりぱりもう一歩の差はこれから突き詰めていかなきゃいけないところです」
元主将は「ここで終わるようなチームじゃないなと感じていたので、ここさえ突破できればもっともっと上にいけたんじゃないかなという気持ちはあります」と悔やんだ。
「本来なら（伊東）純也とか（前田）大然とかが途中から出てペースを変えるのがプランだったと思う」と話したうえで、「総合力の差です」とブラジルとの差異を指摘した。
取材対応中、うっすら目が光る場面もあった吉田。サポートプレーヤーとして、チームと一緒に戦った37歳の夏が終わった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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